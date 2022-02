(VIDEO) SPAŠAVANJE U ISTRI POSTALO VIRALNI HIT! Nevjerojatna priča mačka Normana, njegov spasitelj danima plivao u hladnom moru!

Inače stalni stanovnik ACI Marine Rovinj, bijeli mačak Norman bio je nestao. Međutim, tu nevjerojatna drama i priča o spašavanju koje je uslijedilo, tek počinju.

Naime, više tjedana je trajalo spašavanje najpoznatijeg rovinjskog mačka koji je ostao zarobljen među stijenama ispod popularne šetnice. Norman je priredio svojim spasiocima puno muke.

Cijela drama krenula je prije nekoliko tjedana, nakon što se Norman danima nije pojavljivao na hranilištu. Nakon toga krenula je višednevna potraga za nestalim mačkom, koji je pronađen zarobljen među stijenama ispod šetnice hotela Park.

Stvari su se zakomplicirale

Stručne službe su pokušavale Normana izvući s nepristupačnog terena, no što su se više trudili, preplašeni se mačak zavlačio sve dublje.

Na koncu je do njega bilo nemoguće doći kopnenim putem, a bio je već tjednima izoliran u stijenama, objavili su Prijatelji životinja, koji su opisali i kako je jedino rješenje bilo ući u hladno more, zaplivati do stijena, postaviti lovku i čekati da Norman uđe u nju.

No, stvari su se dodatno zakomplicirale kada su shvatili da lovku ne mogu samo postaviti i otići, jer bi Norman mogao ući u nju dok je more nisko i ostati zarobljen u njoj kada bi se digla plima. Jedini način bio je postaviti lovku i stalno motriti hoće li Norman ući u nju.

Danima je plivao u hladnom moru kako bi spasio mačka

Međutim, Norman je konačno ušao. Pothlađen i dehidriran izvučen je na sigurno, a snimka njegovog spašavanja postala je viralna.

Rovinjska udruga SOS Šape Rovinj pobrinula se da Norman dobije adekvatnu veterinarsku skrb, a u pokrivanje troškova njegova liječenja uključio se i Grad Rovinj.









Njegov spasitelj na snimci danima je strpljivo plivao u hladnom moru kako bi spasio bijelog mačka plavih očiju, a njegovo je ime Mauro Sošić.

Video Normanovog spašavanja možete pogledati u nastavku.