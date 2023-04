(VIDEO) SPACEX LANSIRAN U VISINE: Nije sve bilo bajno, došlo do eksplozije! Osim što radi revoluciju na Twitteru, Muskova firma ne odustaje od svemirskog programa

Autor: Dnevno.hr/E. P.

Poznata tvrtka SpaceX odradila je lansiranje letjelice, a sve je izgledalo kao u filmu.

SpaceX je uspješno lansirao letjelicu Starship, a nakon što se u ponedjeljak od prvog pokušaja odustalo.

Ipak, kad je trebalo doći do odvajanja Starshipa od same rakete pri povratku, nešto je pošlo po krivu, odvajanja nije bilo i kompletan Starship je eksplodirao u zraku.





Neplanirano rastavljanje

Odbrojavanje do lansiranja prvo je stalo na 40 sekundi do lansiranja, no uskoro je odbrojavanje nastavljeno. Starship je lansiran te se vinuo visoko, no došlo je do problema prilikom odvajanja od rakete pri povratku pa je čitava letjelica naposljetku eksplodirala u zraku.

Starship je doživio i brzo i neplanirano rastavljanje prije odvajanja od rakete2, napisali su iz SpaceX-a u objavi na Twitteru nakon testiranja.

U SpaceX-u ističu da je glavni cilj bio uspješno lansiranje, a sve nakon toga bio bi samo bonus u ovoj fazi testiranja. Najavili su i daljnji nastavak testiranja.

Podsjetimo, testni let kompletnog Starshipa trebao je biti odrađen još u ponedjeljak, 17. travnja, no od tog se pokušaja odustalo u posljednji trenutak.

Starship je transportni sustav koji se može u potpunosti ponovno koristiti i dizajniran je za prijevoz posade i tereta u Zemljinu orbitu. Iz SpaceX-a tvrde kako bi trebao pomoći čovječanstvu da se vrati na Mjesec i putuje na Mars ili dalje.









Osnivači SpaceXa su Elon Musk i Tom Mueller.

Inovator i poduzetnik Musk se ovih dana baci revolucijom na društvenoj mreži Twitter, prokazivanju medija i cenzure, a čini se da i svemirski program radi punom parom.

Oglasio se i sam Musk te čestitao na uspješnom testiranju. “Naučili smo puno uoči sljedećeg testiranja za nekoliko mjeseci”, napisao je.