(VIDEO) SNJEŽNA OLUJA IDE NA BALKAN! U Španjolskoj je napravila kaos: Hrvatska sve hladnija! DHMZ izdao upozorenja

Autor: Valneo Kosic

Španjolsku je ovih dana pogodila snježna oluja Filomena koja se smatra najvećom vremenskom nepogodom zadnjih desetljeća. Naime, u oluji su život izgubile četiri osobe, a brojan područja ostala su odsječena. Oluja se sada preko Italije seli na Balkan, javlja BBC.

Samo na Madridskom području, spasioci su došli do tisuću i pol ljudi koji su bili zarobljeni u automobilima. Tamo je palo ko 50 centimetara snijega. Temperature su oko minus osam stupnjeva Celzija, a predviđa da se će padati i do minus deset.

Problem je što se snijeg pretvara u opasni led zbog čega bi kao i u Hrvatskoj u Gorskom kotaru prije nekoliko godina mogla stradati stabla. Osim toga, u Madridu su otkazani svi letovi, a mnogi se nisu mogli vratiti svojim kućama. Španjolce se i dalje poziva na oprez jer bi temperature mogle pasti i do minus 10.

I u Hrvatskoj osjećamo posljedice Filomene čiji hladan zrak polako sipi u Hrvatsku. Kao što smo već pisali, temperature će biti sve niže kako idemo prema kraju tjedna. Oluja se preko Sredozemlja preselila na istok Balkana i Hrvatska bi to mogla osjetiti.

Zbog svega toga na snazi su upozorenja DHMZ-a koji mogli građane da se čuvaju jer niske temperature doista mogu biti opasne po život, baš kao i one ljetne vrućine.

“Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika”, javljaju iz DHMZ-a.

Kao što vidimo na karti DHMZ-a, za veći Dio Hrvatske vrijedi žuto upozorenje. Vrijeme je potencijalno opasno.

Sutra nas i čeka jedan od hladnijih dana u gorju i unutrašnjosti. Biti će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice će pasti i slab snijeg. Na Jadranu, ponajprije u Dalmaciji povremeno susnježica, moguć i snijeg, te kiša prema otvorenom moru. Puhat će uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a duž obale i na otocima umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Hladno. Najniža temperatura u gorju i do -10, u većini unutrašnjosti između -7 i -2, a na obali i otocima od -1 na sjevernom dijelu do 5 na jugu. Najviša dnevna od -1 do 4, na moru između 7 i 10 °C.