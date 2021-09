(VIDEO) SNIMKA PRKOSNOG CRNOGORCA OBILAZI REGIJU! Djedicu odveli: ‘Imate pištolj, UBIJTE ME, samo hoću u manastir s barjakom’

Na Cetinju je usprkos protivljenju građana jučer ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve. Tom obredu protivile su se tisuće Crnogoraca jer manastir u Cetinju smatraju svetim mjestom svoje nacije. Nakon što su bjesni građani postavili barikade na magistralu između Podgorice i Cetinja, vlast je patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija u manastir na ustoličenje dovela helikopterom iz kojeg su izašli specijalci naoružani do zuba.

Simbolika Cetinja i manastira je ogromna jer su crnogorski vladari upravo tamo izgradili temelje suvremene Crne Gore, nacije sa svojim vlastitim identitetom kojeg srpski nacionalisti ne priznaju, a još manje im priznaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu.

Dok je na Cetinje slijetao helikopter pun specijalaca s dugim cijevima štiteći crkvene vrhovnike, svećenici SPC-a zagrijavali su se pjesmom u manastiru. Kako je zabilježeno na snimci srpskih Večernjih novosti, zapjevali su i pjesmu Ječam žela, čiji stihovi glase “Kad se vojska na Kosovo vrati” i “Vrani konji slavne srpske vojske”.

Gorak okus u ustima

Sve to ostavilo je gorak okus u ustima brojnih Crnogoraca koji protiv ustoličenja samog po sebi nisu imali ništa. Molili su jedino da se ono izmjesti na neko drugo mjesto, a ne ono koje simbolički ujedinjuje Crnu Goru kao državu različitih nacionalnosti.

Srbija se ne prestaje petljati u Crnu Goru

Ipak, SPC koji je oduvijek imao i svoju političku funkciju, uz blagoslov predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, ponizio je Crnogorce izvevši desant helikopterom na manastir u Cetinju. Cetinje im to sigurno neće zaboraviti. Ovaj događaj ogolio je velike podjele u crnogorskom društvu, a dok predsjednik Srbije tvrdi kako ne želi upravljati Crnom Gorom, njegovi potezi i potezi SPC-a zemlju koja je bila na pragu ulaska u Europsku uniju dovode na rub građanskog rata.

Vlada u Crnoj Gori u ovom trenutku vodi dvostruku politiku. Ne tako davno, najveća prosrpska stranka u sastavu vlade pobunila se zbog rezolucije kojoj parlament Crne Gore osuđuje genocid u Srebrenici. Jedina zemlja u regiji koja negira genocid u Srebrenici je Srbija. Vrlo očigledno i otvoreno vlast u Crnoj Gori pokazuje da ju se opravdano naziva prosrpskom, a ustoličenje u Cetinju nedvojben je dokaz da Srbija itekako ima svoje aspiracije prema Crnoj Gori.

Prkosni Crnogorac

Barikade na magistrali maknute su silom, a tisuće prosvjednika sukobilo se s policijom. Među njima je bio i jedan prkosni Crnogorac koji je pokušavajući postaviti barjak sa zastavom Crne Gore na trg u Cetinju ušao u sukob s policijom.









“Ubijte me, želim proći. Imate pištolj, ubijte me. Ja idem, možete me ubiti. Ja ću samo staviti ovaj barjak tamo gdje treba biti. Hoću proći u Cetinjski manastir. “, vikao je uporni Crnogorac kojeg je policija primila za ruke i odvela.

