(VIDEO) SNAŽNA EKSPLOZIJA U SRCU ISTANBULA! Oglasio se Erdogan. Raste broj mrtvih i ozlijeđenih! Policijski kordon zatvorio ulicu, spominje se bombaš samoubojica

U nedjelju je u centru Istanbula odjeknula snažna eksplozija.

Raste broj ozlijeđenih, turski mediji javljaju da ih je najmanje 53, dok je šest osoba poginulo.

Guverner Istanbula Ali Yerlikaya objavio je na Twitteru da se eksplozija dogodila oko 16.20 sati po lokalnom vremenu. Uzrok eksplozije još je nepoznat.

Video objavljen na internetu pokazao je izbijanje plamena i glasan prasak, a može se vidjeti kako pješaci vrišteći bježe. Druge snimke pokazuju vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila i policiju na mjestu događaja. Korisnici društvenih mreža rekli su da su trgovine zatvorene i avenija zatvorene.

Do eksplozije je došlo u popularnoj turističkoj atrakciji, ulici Istikal koja je povezana s trgom Taksim, javlja DW.

Društvenim mrežama šire se nepotvrđene snimke s lica mjesta koje prikazuju mnogo ljudi na podu odmah nakon eksplozije.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports

The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 13, 2022