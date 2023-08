(VIDEO) Snažan potres pogodio Tursku: Ima ozlijeđenih, ljudi su vrištali i skakali s visina

U četvrtak navečer je južnu Tursku pogodio potres magnitude 5,2 stupnja, a ozlijeđene su najmanje 23 osobe.

Novo snažno podrhtavanje tla dolazi šest mjeseci nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili isto područje.

Turski ministar zdravstva Fahrettin Koca rekao je da je većina ozljeda nastala uslijed padova ili skokova s velike visine.

An earthquake felt in #Malatya and the surrounding provinces.

An atmosphere of fear in the city after an earthquake.#Deprem #earthquake #depremmalatya #Turquía#Sismo #Turkey pic.twitter.com/oJEnZU9gES

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 10, 2023