(VIDEO) SNAŽAN POTRES POGODIO RUSIJU: ‘Kao da je val prošao kroz zidove!’, treslo se u zgradama i kućama

Jači potres pogodio je danas Irkutsku oblast u Rusiji, nedaleko od Bajkalskog jezera, objavilo je Ministarstvo za izvanredne situacije te zemlje.

EMSC navodi da je magnituda potresa bila 4,9 stupnjeva.

Potres se dogodio na 33 kilometra zapadno od sela Posolskoje.

“Jedan jak udarac i malo slabiji kasnije”, “Kao da je val prošao kroz zidove”, pišu stanovnici na EMSC-u.

Earthquake possibly felt 31 sec ago in Russian Federation.

⚡️⚡️ Breaking:

Video of earthquakes on Lake Baikal, Siberia – #Russia, north of Mongolia border









This morning residents of the Irkutsk region felt a strong #earthquake

The tremors were felt by residents of the Irkutsk region and Buryatia. No Severe damage

Local media report









