(VIDEO) SNAŽAN POTRES POGODIO EKVADOR! Ima poginulih, šire se jezive snimke: Spasioci traže preživjele pod ruševinama

Potres jačine 6,7 po Richteru pogodio je otočko područje Ekvadora u subotu, usmrtio najmanje jednu osobu i pričinio materijalnu štetu, te izazvao paniku stanovništva, prenosi ABC News.

Američki centar za geološka istraživanja izvijestio je da je potres magnitude 6,7 pogodio pokrajinu Guayas, a središte je bilo nekih 80 kilometara južno od Guayaquila.

Na video snimkama se vidi kako su ljudi panično trčali na ulice odmah nakon snažnog potresa koji je pogodio južnoameričku obalu.

Pojavile su se i snimke na kojima se vide srušeni dijelovi zgrada i uništeni automobili.

Agencija za izvanredna stanja te južnoameričke zemlje izvijestila je da je jedna osoba poginula u općini Cuenca u Andama. Žrtva je putnik koji je bio u vozilu kada su se na njega srušili komadi kuće.

Portal Semana na španjolskom jeziku prenosi da su do sada tri osobe poginule, a jedna je ozlijeđena.

U Guayaquilu, nekih 270 kilometara jugozapadno od glavnoga grada Quita, vlasti su izvijestile o pukotinama u zgradama i kućama, kao i o urušavanju zidova. Vlasti su naredile zatvaranje triju tunela za cestovni promet. Potres se osjetio i na sjeveru Perua.

Agencija za izvanredna stanja Ekvadora objavila je da je u obalnoj državi El Oro, u kojoj je poginulo troje ljudi, više ljudi zarobljeno pod ruševinama zgrade. U mjestu Machalla, stambena dvokatnica se srušila prije nego što su ljudi uspjeli pobjeći.

Vatrogasci pokušavaju doći do ljudi zarobljenih pod ruševinama. Na licu mjesta je i policija. Rad spasioca otežava činjenica da u mjestu nema ni struje ni telekomunikacija jer je potres srušio telekomunikacijske i električne stupove.

Na Twitteru se širi snimka trenutka potresa na kojoj se može vidjeti kako je u TV studiju zavladala panika.

