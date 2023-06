(VIDEO) Smrtonosni tornado poharao gradić u Teksasu! Četiri osobe poginule: ‘Ovo je bez presedana’

Smrtonosni tornado pogodio je u srijedu navečer Matador, gradić s nekoliko stotina ljudi otprilike 400 kilometara sjeverozapadno od Dallasa, priopćio je ured Nacionalne meteorološke službe u Lubbocku.

Najmanje četiri osobe poginule su u gradu na sjeverozapadu Teksasa.

Među poginulima je jedna starija žena koja je umrla u svom domu, rekla je gradonačelnica Pro Temporea Dvonna Grundy za CNN.

“Grad Matador doživio je tornado bez presedana koji je donio štetne vjetrove”, objavila je vatrogasna služba Lubbocka.

“Potvrđena su četiri smrtna slučaja i deset ozlijeđenih, od kojih je sedam prevezeno Hitnom pomoći, a tri osobnim vozilom.”

Tornado je uništio dom gradonačelnice Grundy, ona je ostala bez lijekova i odjeće. Raspršio je ili ubio veliki dio stoke koju je držala na svom imanju.

Multiple homes and businesses completely destroyed in Matador TX after a tornado

