(VIDEO) Škorini kandidati jasni: Stali u obranu Hrastova, protumačili navodni plan premijera i predsjednika pa obranili ZDS

U emisiji Bujica, Z1 televizije, gostovali su Vlatko Ivka, kandidat Domovinskog pokreta (DP) za župana Karlovačke županije i Željko Lustig, kanidat DP-a za gradonačelnika Slunja. Govorili su o Miši Hrastovu, branitelju koji je bio optužen, a potom i oslobođen optužbi za ubojstvo 13 srpskih rezervista na Koranskom mostu u Karlovcu 1991. godine. Od njega sada država, podsjetimo, traži refundaciju novčanog iznosa kojeg je Hrvatska temeljem sudskih tužbi isplatila obiteljima ubijenih rezervista, a ta svota doseže i visokih 2,4 milijuna kuna. Hrastov je od ranije dužan refundirati još 2,7 milijuna kuna.

Ivka je Hrastova nazvao herojem Domovinskog rata, a govori kako je on dug državi otplatio boreći se, “od Karlovca do Velebita”. Prisjetio se potom agresije na grad pa i same scene na Koranskom mostu u kojoj je sudjelovao Hrastov.

“Spriječio je tada jedno veliko zlo, a pogledajte kako mu sada vraćaju”, tvrdi.

Poruka Medvedu

Slično mišljenje ima i njegov stranački kolega, Lustig, no on proziva ministra obrane, Tomu Medveda.

“Ubili su mu brata, ti isti koje on sada zastupa, a ima ih pun Slunj! Njegovo je ponašanje ispod časti hrvatskog branitelja, borca za Hrvatsku”, govori pa dodaje kako je većina branitelja ovakvo ponašanje doživjela kao izdaju. Tvrdi kako su se zbog politike iselili iz Slunja.









Nastavlja dalje pa izlaže i teoriju zavjere. Govori naime da se premijer i predsjednik prepucavaju kako bi pažnju svrnuli s upravo Medveda. “Tako su sada oči javnosti maknute i s Tome Medveda, da se ne vidi kako će četnicima isplatiti 12 milijuna kuna, kako će im dati mirovine, kako će im isplatiti odštete, dok naši poginuli nisu riješeni i naši nestali nisu riješeni. Na ovakav način šalju poruku onima koji su nas napali da se to isplatilo i daju im podstrijek da sutra ponovno krenu u rat”, oštro će.

Zaključuju kako Vlada pokazuje svoju potpunu nebrigu i samim time što još nije pokrpala fasade na kojima su vidljive rupe od gelera.

“Za dom spremni”

Govorili su onda i o izrazu “Za dom spremni”. Smatraju dakako da je to domovinski pozdrav.









“S njime smo se uvijek pozdravljali na prvoj crti, na pravcima na kojima smo ratovali zajedno s HOS-ovcima. Uostalom, pola je HOS-ovaca prešlo u Tigrove, ista smo govna jeli i pomagali se, pozdravljali istim pozdravom kada je bilo najteže”, zaključio je.