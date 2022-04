(VIDEO) SJEVERNA KOREJA U SRBIJI, VODITELJICA U EKSTAZI! Dala Vučiću specijalni tretman: Gosti emisije u deliriju, mahnito plješću i mašu zastavicama

Autor: N.K

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bori se sa za svoj drugi uzastopni mandat predsjednika države, iako je prije toga bio i premijer, pa kada kažemo da se bori za drugi uzastopni mandat, može to zazvučati skromno jer Vučić je zapravo na vlasti od 2014. godine i čini se kako ne namjerava olako pustiti uzde države. Upregnuo je tako aktualni predsjednik cijelu medijsku mašineriju posljednjih tjedana i pokušava sve kako bi zadržao vlast u svojim rukama.

U sjevernokorejskom stilu izvještavanja u Srbiji, bizarni Vučićevi predizborni spotovi nisu ništa novo, ali posljednjeg ipak treba izdvojiti. Vučić je tako gostovao na TV Pinku, svojoj omiljenoj televiziji kada treba napraviti samopromociju, te ponovno izašao ravno iz frižidera, a voditeljici poklonio teglu krastavaca.

Neće vam promaknuti ni oduševljenje okupljenih. Svih barem stotinu ljudi oduševljeno je pljeskalo, mahalo zastavicama Srbije, a voditelji su bili posebno očarani što imaju priliku slušati predsjednika kako govori.

Podsjetimo, u toj zoni sumraka, nedavno smo mogli vidjeti i prvi Vučićev spot u kojem iskače iz frižidera. Naime, taj promotivni spot počinje scenom gdje muškarac i trudna žena sjede na kauču dok se u pozadini čuje Vučićev glas koji govori o ekonomiji.

“Joj, opet ovaj”, prokomentira muškarac.

Trudnica usklikne “jooj” i ustane kako bi otišla u kuhinju i komentira “Stvarno, još samo što iz frižidera ne iskoči”. Međutim, nakon što otvori vrata frižidera, iz njega izlazi Vučić i daje joj čašu.

“Stvarno ste izašli iz frižidera”, komentira trudnica šokirano, na što joj odgovara Vučić:

“Znam, oprostite, ali važno mi je da dođem do svakog građanina Srbije. Mnogo je ostalo toga da se riješi. Potrebno nam je još puteva, pruga, tvornica. Ako se ne varam dobili ste i subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. Kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije. Do tada, upamtite, ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom. Jedina granica su naši snovi”, kaže Vučić u spotu i potom se vraća u frižider.

Kako je to doista izgledalo, pogledaju u videu.