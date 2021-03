(VIDEO) Sjećate se PJEŠČANE OLUJE koja je paralizirala Peking? Ipak nije to. Stvar je puno gora i opasnija!

Oluja koja je prije nekoliko dana prekrila Peking smeđe-narančastom bojom nije bila pješčana, odnosno ona koja prenosi čestice pijeska, već oluja prašine.

Iako će neki na ovo odmahnuti rukom misleći kako se radi o jednoj te istoj stvari, situacija je sve samo ne benigna. Naime, veličina čestica po zdravlje stanovnika igra veliku ulogu. Zrnca pijeska su čestice promjera većeg od 0,06 mm, a čestice prašine su manje, laganije i mogu putovati mnogo, mnogo dalje. Vjetar neće tako lako otpuhati pijesak na udaljenostima od stotine kilometara, dok će prašinu mnogo lakše proširiti i diljem svijeta. Čestice manje od 10 mikrometara, a posebno one manje od 2.5 mikrometara, predstavljaju ozbiljnu prijetnju za ljudsko zdravlje jer su dovoljno male da mogu završiti u našim plućima.

No tko je glavni krivac za današnje olujne prašine? Je li ovdje riječ o prirodnom procesu ili je to možda rezultat klimatskih promjena? Geolog Matt Telfer sa Sveučilišta Plymouth u časopisu Conversation kaže kako je odgovor zamršen i da se vjerojatno radi o kombinaciji više faktora. U nedavnoj su studiji znanstvenici analizirali koliko su u zadnjih 2000 godina u Kini razni društveni sustavi, ali i klimatske promjene utjecali na učestalost oluja prašine. Ustanovili su da se porast broja oluja podudarao s povećanjem broja stanovništva i jačanjem azijske monsunske cirkulacije. Tijekom razdoblja obilnijih kiša, sve je više bilo ovakvih oluja, jer se u tom periodu populacija brže razvijala te se koristila veća poljoprivredna površina. Drugi faktor koji utječe na pojavu oluja prašine je prirodnog porijekla. Primjerice, jedva naseljena depresija Bodele u Sahari najveći je izvor atmosferske prašine na svijetu, usprkos svojoj skromnoj veličini. Razlog tome su suhi pustinjski uvjeti, površine od finih naslaga sedimenata te obližnje planine koje usmjeravaju vjetar na tom području.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf

— BNO News (@BNONews) March 15, 2021