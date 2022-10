(VIDEO) ŠIRI SE SNIMKA BIDENA I DJEVOJČICE! Prima je za rame i približava se: Društvene mreže gore zbog onoga što joj je rekao

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj američki predsjednik Joe Biden prima za rame djevojku u Kaliforniji i naginje se prema njoj da joj da ‘savjet’. Inače, njegovi protivnici ga zbog sličnih snimki koje su preplavile internet zovu Creepy Uncle Joe.

Razno razne optužbe na račun američkog predsjednika, od kojih neke idu poprilično daleko, “inspirirane su optužbama odraslih žena, koje su u više navrata Bidena optuživale za neprilično ponašanje, poput neželjenog milovanja i ljubljenja”, pisao je Faktograf 2020. godine.

Jedna je žena Bidena optužila i da ju je 1993. godine seksualno zlostavljao te protiv njega podigla kaznenu prijavu. Predsjednički kandidat Demokratske stranke tvrdi da se radi o neistinitim optužbama”,

Dvije žene optužile su ga 2019. da ih je neprikladno dodirivao na događajima zbog čega su se nelagodno osjećale. Biden se ispričao, pokušao je objasniti da je imao najbolje namjere te je rekao da će u budućnosti više poštovati tuđi osobni prostor.

Ovih dana ponovno se širi snimka njegovog obraćanja mladoj djevojci.

Kako su prenijeli brojni svjetski mediji, Biden je na koledžu u Kaliforniji prišao djevojci, uhvatio ju je za rame te joj rekao: “Bez ozbiljnih frajera do 30., savjet koji sam dao svojim kćerima i unukama.”

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022