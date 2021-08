(VIDEO) ŠIRI SE POTRESNA SNIMKA: ‘Vladavina talibana 2021. Tuku ljude na ulici’

Afganistanski novinar Bilal Sarwary na svom je Twitteru objavio potresan video koji otkriva pravu prirodu talibanskog režima u Afganistanu.

Snimka se proširila društvenim mrežama, a kako pišu brojni korisnici i mediji, radi se o talibanskom vojniku koji tuče ljude na ulici.

“Vlast talibana u 2021. Tuku ljude na ulici u Kabulu”, napisao je Tajuden Soroush, novinar i dopisnik Iran International.

Taliban’s governance in 2021. Beating people on the street in Kabul. pic.twitter.com/4xl4tkFwFF

