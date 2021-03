(VIDEO) ŠEŠELJ LIKUJE NAKON DUELA S HRVATOM! Je li nas ustaša pobijedio usred Beograda: ‘Pobio sam ga odmah u startu’! Žestoka svađa

Autor: N.K

Prošlog tjedna je na srpskoj TV Happy gostovao Igor Vukić, autor knjige “Radni logor Jasenovac” gdje se sučelio s četničkim vojvodom Vojislavom Šešeljom koji je pokušao osporiti Vukićeve tvrdnje da je Jasenovac bio radni logor. Treba napomenuti kako Vukićevo istraživanje o Jasenovcu nije uvaženo u hrvatskoj znanstvenoj zajednici.

Vukić je inače novinar i istraživač, a između ostalog je i sin logoraša iz Jasenovca.

U Srbiji je Jasenovac i dalje vrlo aktualna tema i bolna točka na koju se tamošnje vlati i mediji vole vraćati. Tako su ugostili i Vukića, pa ga sučelili sa Šešeljom.

Vukić se nakon gostovanja pristojno zahvalio na mogućnosti sučeljavanja na Facebooku, no samo tjedan dana kasnije Šešelj je ponovno gost ove emisije. Zajedno s voditeljem Miodragom Marićem prisjetio se Vukićevog gostovanja, pa likovao kako je pobijedio Vukića u Beogradu”.









“Prošli put si razgovarao sa Vukićem, čovjekom koji negira zločine u Jasenovcu i koji govori da je tamo ubijeno 1200 ljudi. On je trijumfalno kad se vratio u Hrvatsku objavio kako je usred Beograda pobijedio i tebe i nas voditelje”, rekao je Marić, a Šešelj ga je prekinuo i rekao kako je Vukić mogao pobijediti samo voditelje, a nikako ne njega.

Mogao je pobijediti tebe i Katarinu, mene nije pobijedio”, rekao je Šešelj pa se pohvalio brojem pogleda koje je dobio na svom You Tube kanalu. “Marić ga je pitao što kažu ljudi, tko je pobijedio?”, na što mu je Šešelj rekao kako ljudi kažu da je samo Marić smetao.

“Ustaša pobijedio usred Beograda”

“Kažu ljudi da si samo ti smetao zato jer sam ja stručno počeo pobijati njegove teze. A stručno pobijanje se prije svega temelji na metodološkom pristupu u metodololškom postupku. A ti to nisi učio jer nisi išao na postdiplomski studij i nisi imao metodologiju društvenih znanosti. Imao si onako, tek toliko da prođeš”, na što ga je Marić prekinuo i rekao kako se uplašio da nakon gostovanja neće moći izaći na ulicu.









“Ma pusti to, to nije točno, nije nam se ništa dogodilo. izašli smo na ulicu i ja sam dobio samo čestitke ljudi koji me poznaju”, rekao je Šešelj, a Marić nadodao.

“Što su rekli, da nas je ustaša pobijedio usred Beograda”, pitao je Marić.

“Nisu to rekli, nego da sam ja krenuo pravim putem i da sam ga tu odmah u startu slomio i on je potvrdio moje riječi, da je on imao samo ustaške dokumente koji se odnose na sporedne logore”, rekao je Šešelj pa nastavio pričati o ubijanju u Jasenovcu.