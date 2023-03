(VIDEO) ‘SATIMA KASNIJE NALAZIMO TIJELA!’ Stravičan sudar vlakova u Grčkoj, najmanje 32 mrtvih: ‘Ljudi su vrištali, vatra je bila svugdje’

Spasioci očajnički traže preživjele nakon sudara dva vlaka u središnjoj Grčkoj u kojem su deseci ljudi poginuli, a veliki broj ozlijeđen.

Najmanje 32 osobe su poginule, a više od 85 je ozlijeđeno kada se putnički vlak s više od 350 ljudi sudario s teretnim vlakom u utorak navečer, malo prije ponoći, u Tempiju, u središnjoj Grčkoj, u blizini grada Larisse, priopćila je grčka vatrogasna služba .

“Upravo smo čuli prasak… vagon vlaka se počeo okretati, prije nego što je završio na boku kada smo uspjeli izaći”, rekao je jedan putnik grčkoj javnoj televiziji ERT.

U tijeku su napori za izvlačenje vlaka, s fokusom na prva dva vagona putničkog vlaka, priopćila je grčka vatrogasna služba. Očekuje se da će broj poginulih rasti.

Spasioci koji su cijelu noć radili na pronalaženju preživjelih opisali su tragične scene dok su jurili u potrazi za preživjelima.

“Izvlačimo žive, ozlijeđene… ima mrtvih”, rekao je jedan dobrovoljni spasilac državnoj TV. “Proživljavamo tragediju.”

“Ovako nešto nisam vidio u cijelom životu”, rekao je novinskoj agenciji AFP drugi, iscrpljeni spasilac koji je izronio iz olupine. “To je tragično. Pet sati kasnije, nalazimo tijela.”

