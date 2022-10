(VIDEO) SANKCIJE RUSIJI KAO BOMBE: Orbanova Vlada krenula u akciju, građanima žele jasno poručiti jednu stvar

Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana u kampanji tvrdi da sankcije Rusiji uništavaju Mađarsku, a tu poruku šalju na plakatima na kojima su prikazane kao bombe.

Plakati se nalaze na ulicama i u javnom prijevozu.

Poznato je da se Mađarska protivi novom paketu sankcija Rusiji, a tijekom dosadašnjih paketa borili su se da za sebe isposluju određena izuzeća.

“U svijetu je jasna slika da su učinci sankcija još jači od posljedica rata u Ukrajini”, rekao je tada ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

“The Brussels sanctions are destroying us!” HU govt advertising its ‘national consultation’ survey of households from today on streets and public transport 💣💥 pic.twitter.com/XI2QWOIKrf

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) October 18, 2022