(VIDEO) SADA SE MALO ZA PROMJENU RUSI TRESU! Ukrajinske granate nemilosrdno tuku: Odjeknula strašna eksplozija, stižu informacije o golemoj šteti

Ukrajinske snage napale su ruski grad Belgorod. Prema posljednjim informacijama nakon raketnog napada došlo je do požara na trafostanici, objavio je guverner regije Vjačeslav Gladko na Telegramu.

“Otišao sam na mjesto događaja. Pokušat ćemo otkloniti posljedice što je brže moguće”, poručio je Gladko.

Nešto kasnije je izvijestio da je požar ugašen i da su stručnjaci započeli ponovno spajanje trafostanice.

Pojavile su se i snimke granatiranja Belgroda.

Video of an explosion at power plant in Belgorod pic.twitter.com/GZkjEUSTpX

Napad na ovu regiju 40 kilometara od ukrajinske granice počelo je jučer, a ruski su dužnosnici jučer su objavili da su Ukrajinci granatirali skladište streljiva.

Vjačeslav Gladko i drugi ruski dužnosnici rekli su da je u granatiranju uništeno skladište streljiva te je pogođena stambena zgrada, a nekoliko okolnih sela je nestalo bez struje.

Ruska strana objavila je da u napadima nitko nije ranjen ni ozlijeđen.

Bjeloruska televizija Nexta danas je pak objavila snimku za koju navodi da prikazuje ostatke baze ruske Nacionalne garde u Belgorodu nakon ukrajinskog napada.

This is what was left of the base of the “Rosgvardiya” in the #Belgorod region after yesterday’s artillery strike. pic.twitter.com/NQxoIex43C









— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022