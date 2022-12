(VIDEO) RUSI U PAKLU UKRAJINE, LOŠE VIJESTI ZA PUTINA! Pred kolapsom su: Šire se jezive snimke, napola živi leže na zgarištu 

Gotovo da i nema vijesti o ikakvom napredovanju Rusa na bojištu, ali zato Ukrajinci čvrsto gaze naprijed. Prema najnovijim izvještajima, Ukrajina je napala i okupirani Melitopolj na jugoistoku zemlje. Riječ je o strateškoj točki ključnoj za obranu juga.

Ukoliko grad padne u ruke Ukrajinaca, mogla bi se urušiti cijela linija sve do Hersona, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog. “Ako grad padne, srušit će se cijela linija sve do Hersona”, ustvrdio je u videointervjuu na društvenim mrežama. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o napadima ili smrtnim slučajevima.

Od četiri ukrajinske oblasti koje je okupirala ruska vojska i koje su proglasili teritorijem Rusije, Putinova vojska nema punu kontrolu ni u jednoj, a prije mjesec dana povukla se iz Hersona, glavnog grada istoimene oblasti. Od tada na liniji fronta nije bilo većih pomaka.

Rusi su rekli da je raketni napad ubio dvije osobe. Promoskovske vlasti u tom području kažu da su u raketnom napadu ubijene dvije osobe i da ih je 10 ozlijeđeno, dok gradonačelnik u egzilu Ivan Fedorov kaže da su ubijeni deseci “osvajača”. Fedorov tvrdi da je u napadu pogođena crkva koju su Rusi pretvorili u točku okupljanja.

Snimke koje se šire društvenim mrežama prikazuju nekoliko tijela na zgarištu, ima i živih, a u jednom trenutku može se vidjeti kako vojnik prekriva ozlijeđenu osobu koja leži na podu u ruševinama.

The first minutes after the arrival at the headquarters of the #Russian occupiers in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/aoxYOVFxJl

— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2022