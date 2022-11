(VIDEO) RUSI SE UTAPAJU U KAOSU? Moskva odlučna, ‘nismo poniženi!’, Ukrajinci osjećaju da su nepobjedivi: ‘Putine, ostat ćeš i bez Kremlja’

261. dan rata u Ukrajini ostat će zabilježen kao jedna od mogućih prekretnica rata koji je Rusija pokrenula u veljači ove godine.

Ruske snage povukle su se iz ukrajinske regije Herson zapadno od rijeke Dnjepar, priopćilo je u petak rusko ministarstvo obrane, što je jedan od najvećih neuspjeha za Moskvu od početka rata.

Ukrajinske trupe ušle su u grad Herson, regionalnu prijestolnicu, a stanovnici su preplavili središnji trg, mašući ukrajinskim zastavama.

Najmanje sedam mostova – od kojih četiri prelaze rijeku Dnjepar – uništeno je u posljednja 24 sata, prema satelitskim snimkama tvrtke Maxar Technologies i drugim fotografijama. Glavni most preko rijeke Dnjepar također je uništen.

Herson je naš, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak, nakon povlačenja ruskih snaga iz tog grada na jugu Ukrajine, nazvavši današnji dan “povijesnim”.

“Danas je povijesni dan”, napisao je na Telegramu. “Naš narod. Naš. Herson”, dodao je, stavivši uz kratku poruku ukrajinsku zastavu. Pozdravio je hrabrost stanovnika Hersona koji su pod ruskom okupacijom živjeli od polovice ožujka. “Nikada nisu napustili Ukrajinu”, rekao je.

Center of Kherson right now.

Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.

Imagine all the emotions on that square!









Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022