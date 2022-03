(VIDEO) ‘RUSI, PRESTANITE S NAPADOM! ODMAH!’ Panika nakon požara u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani: ‘Sigurna je’

Oko 1 sat iza ponoći sa četvrtka na petak izbio je požar u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje.

“Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja gore upravna zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi Zaporožje”, rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov.

Prema prvim informacijama koje je novinarima putem ukrajinske televizije podijelio glasnogovornik elektrane zapaljen je jedan od šest reaktora tog postrojenja. Naglasio je kako reaktor u obnovi i da ne radi, no da se unutra nalazi nuklearno gorivo”. Ovo je, čini se, trenutak kad je planula vatra.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022