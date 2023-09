(VIDEO) Rusi bombardirali tržnicu u Ukrajini: Stižu potresne vijesti i snimke

Autor: I.G.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u srijedu kako je u ruskom napadu na tržnicu u Ukrajini poginulo najmanje 16 osoba.

GRAPHIC CONTENT This video, shared by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, shows how Russian artillery shelled the Ukrainian city of Kostiantynivka in Donetsk Oblast on Sept. 6. pic.twitter.com/IHgVbaYNZp

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 6, 2023

“U ruskom napadu na grad Kostantinovku u Donjecku poginulo je 16 osoba. Napadnuta je tržnica, dućani. Ljekarna. Ljudi koji nisu ništa napravili. Puno je ranjenih. Nažalost, broj žrtava može rasti. Moja sućut svima koji su izgubili voljene”, napisao je Zelenski.

“44 people were suffered: 16 died and 28 were injured. A rescuer is among the injured. The State Emergency Situations Service and the police are conducting a search and rescue operation,” said Ukrainian Interior Minister Ihor Klymenko. pic.twitter.com/aOiFhRhep1 — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023









Grad Kostjantinivka nalazi se u blizini prve crte bojišnice. “Ovo rusko zlo mora biti poraženo što prije”, dodao je Zelenski. Vlasti u Moskvi još se nisu oglasile o tom napadu.