(VIDEO) RUS SE ONESVIJESTIO USRED EMISIJE! Tresnuo na pod pred svima: ‘Nije više mogao slušati voditelja i odlučio je umrijeti’

Jedan od gostiju u emisiji koju vodi Putinov propagandist Vladimir Solovjev, Andrej Karneev, ravnatelj Škole azijskih studija na Visokoj školi ekonomije moskovskog Sveučilišta, pao je u nesvijest tijekom panel-rasprave o brojnim političkim pitanjima u Rusiji. Incident se dogodio uživo, a emisija je prekinuta zbog toga.

Karneev se kasnije oporavio, no prema Newsweeku, izjavio je da mu se vrtjelo u glavi i da se nije naspavao noć prije. Također je priznao da je bio nervozan i da iz studija nije htio izlaziti do sljedeće pauze.

