(VIDEO) RUDAN POHVALILA VUČIĆA: ‘Treba biti džek i reći svaka čast majstore!’ Brutalno prozvala Milanovića: ‘Glupan i kauboj bez pištolja!’

Autor: N.K

Vedrana Rudan gostovala u jutarnjem programu na Prvoj srpskoj televiziji gdje je rekla kako “skida kapu” Aleksandru Vučiću zbog toga što je prije svih u regiji nabavio velike količine različitih cjepiva. Osim toga, osvrnula se i na Milanovića za kojeg je rekla da je “glupan i kauboj bez pištolja”

Voditeljica emisije podsjetila je spisateljicu kako je svojedobno pohvalila taj potez zbog čega je bila kritizirana od onih koji su smatrali da time daje podršku predsjedniku Srbije.

Ona je poručila kako je ne zanima što javnost misli.

“Treba skinuti kapu”

“Je li Vučić Srbija ili nije, ni to me ne zanima. Ako je Vučić učinio to za Srbiju vezano uz cjepivo, nema toga tko mu ima pravo ne skinuti mu kapu.

Osim toga, rekla je kako opozicija u Srbiji ima veliki problem, a to je da je nema.

“Opozicija u Srbiji ima veliki problem – opozicije nema”, zaključila je Rudan i dodala.

“Treba biti džek i reći svaka čast majstore”

“Ako ti Vučić ne odgovara, makni ga, smakni ga, bilo je i toga u povijesti, promijeni ga, ali ako je on napravio nešto dobro, budi džek i reci svaka čast majstore. Njegov popis grijeha je pretpostavljam velik, ja ga baš i ne pratim, ali ako je recimo to njegovo djelo, svaka mu čast.

SVAKA ČAST VUČIĆU!





Vedrana Rudan očitala lekciju srpskoj opoziciji i ČESTITALA VUČIĆU: “Ako je Vučić nabavio vakcine Srbiji, nema toga ko mu ima pravo ne skinuti kapu! Ako je to njegovo delo, SVAKA MU ČAST! Opozicija u Srbiji ima veliki problem – opozicije nema! ” pic.twitter.com/ilQVkXZ7bs — Detektor laži (@LaziDetektor) September 18, 2021









“Milanović je glupan”

Komentirala je Rudan i sastanak crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića.

Milanovića je nazvala glupanom i kauboj bez pištolja. Nije štedila ni Đukanovića kojeg je nazvala kriminalcem.

“Zoran Milanović je glupan i tu staje svaka priča. Sad se on sastaje sa svojim pajdašem Crnogorcem koji je suspektni kriminalac, a ovaj je definitivno glupan. Ali i jedan i drugi su američke sluge”, poručila je Rudan.