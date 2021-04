(VIDEO) RISKIRAO VLASTITI ŽIVOT: Dijete palo na tračnice dok je pristizao jureći vlak. Ono što se potom dogodilo je pravo ČUDO!

Jeziva snimka koju je na Twitteru u ponedjeljak objavilo Ministarstvo željeznica prikazan je skretničar na željezničkoj postaji Vangai u indijskom Mumbaiju kako šprinta ne bi li spasio šestogodišnjeg dječaka koji je nehotice palo na tračnice, piše CNN.

Naime, sve se dogodilo u sekundi, kada je dječak u pratnji svoje slijepe majke šetao po peronu kada su se oboje previše približili njegovom rubu. Dijete je u jednom trenutku predaleko zakoračilo, istrgnuvši se nehotice majci iz ruke te palo na tračnice. Uznemirujuća snimka prikazuje očaj i zapomaganje nemoćne slijepe majke koja u panici nije znala kako doći do svog djeteta prema kojem je jurio nadolazeći vlak. Radnik se našao na mjestu događaja u pravome trenutku, pojurio je prema djetetu, riskirajući time vlastiti život, te je dijete podigao na peron. Sekunde su ih dijelile od sigurne smrti.

Ministarstvo je pohvalilo zaposlenika Mayura Shelkhea, nazvavši ga “dobrim samaritancem”.

“Pozdravljamo njegovu uzornu hrabrost i krajnju predanost dužnost. Riskirao je vlastiti život kako bi spasio dijete”, rekli su iz Ministarstva i sve to stavili u svoj tvit.

Indijske željeznice su četvrti najveći željeznički prijevoznik na svijetu i najveći poslodavac u Indiji.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0









— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021