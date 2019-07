(VIDEO) ‘Riječanka romskog porijekla snimila kako je izbacuju iz H&Ma; Evo što je rekla ona, a što H&M!

Autor: Dnevno

Mojoj sestri približila se zaštitarka i rekla da je dobila naredbu voditelja H&M-a da nas istjera iz trgovine. Zahtjevali smo razlog, no nismo ga dobili, rekla je Džemilja Toskić za Novi list.

Riječanka Džemilja Toskić i njezina obitelj proživjeli su zaista neugodno iskustvo u poslovnici švedskog lanca trgovina odjećom H&M u riječkom ZTC trgovačkom centru. Izbacili su ih iz spomenute trgovine, samo zato što su Romi, ističe ova Riječanka.

– Rijeka se smatra multikulturalnim gradom, a nama se dogodila situacija, gdje se dokazalo upravo suprotno. Dana 26. srpnja u trgovini H&M u ZTC-u ko 20.15 sati dogodila se meni kao i mojoj obitelji jedna velika neugoda i sramota. Izbacili su nas iz navedene trgovine.

Mojoj sestri približila se zaštitarka i rekla da je dobila naredbu voditelja H&M-a da nas istjera iz trgovine. Zahtjevali smo razlog, no nismo ga dobili, rekla je Džemilja Toskić.

Krenula je, dodaje, snimati postupanje zaštitarke svojim mobitelom, no onda je došlo do fizičkog kontakta.

Snimala sam dotičnu gospođu, koja me na kraju i udarila mojim mobitelom. Nakon toga sam obavijestila policiju, no policijski službenici nisu reagirali. Njihov je stav u samom startu bio, blago rečeno, naklonjeniji suprotnoj strani, kaže.

U međuvremenu, njena je sestra ponovo ušla u trgovinu i zatražila voditeljicu smjene.

Ona joj je rekla da je Uprava H&M-a u Zagrebu izdala naredbu da se svaku skupinu Roma izbaci iz dućana, a posebno ako su prisutna i djeca. U trgovini sam bila s mamom, koja ima svoj obrt, starijom sestrom i mlađom sestrom s dvoje maloljetne djece, koja pritom živi u Irskoj. Sve smo tamnopute i vidi se da pripadamo nacionalnoj manjini.

U ZTC smo došle isključivo da bi baka odnosno moja majka kupila poklon svojim unucima! Smatram da su zaposlenici postupili neprimjereno, diskriminatorno, kao i da su uvrijedili nas ko pripadnice nacionalne manjine. Da ne spominjem uopće fizički kontakt do kojeg je došlo sa zaštitarkom. Ugrožena su nam ljudska prava!

Djeca moje sestre jako su se uplašila. Pitala su me boli li me i je li me zaštitarka jako udarila. Bili su doista jako uznemireni. Ako su danas u Hrvatskoj najveći problem Romi, onda stvarno, ispričala je Džemilja Toskić.

O svemu se požalila H&M-u, koje moli da poduzmu nešto po tom pitanju, a danas se obratila za pomoć i Uredu pučke pravobraniteljice.

Na upit Novog lista iz hrvatskog H&M-a očitovali su se o ovom neugodnom incidentu.

H&M: Ne radimo razliku među kupcima

H&M nikada ne radi niti će raditi razliku među kupcima jer su u H&M trgovinama svi dobrodošli.

Spomenuta osoba bila je zamoljena da napusti trgovinu iz drugih razloga, ali ukoliko ima potrebe za dodatnim pojašnjenjem neka nas slobodno kontaktira, odgovorili su za Novi list iz hrvatskog H&M-a.

Džemilja Toskić aktivna je kako u romskoj, tako i u široj zajednici. Među ostalim aktivnostima, u udruzi Romska budućnost bavi se mladima. U sklopu projekta Žive knjižnice angažirana je na vidljivosti Roma, kao i osoba s tjelesnim oštećenjima u zajednici.

trebe za dodatnim pojašnjenjem neka nas slobodno kontaktira, odgovorili su za Novi list iz hrvatskog H&M-a.