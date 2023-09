(VIDEO) Razbijen Balkanski kartel: Na jedrilici zaplijenjeno 2,7 tona kokaina, sudjelovala i hrvatska policija

Europol je proveo veliku akciju razbijanja organizacije za krijumčarenje droge, poznatije kao Balkanski kartel. Operacija koju je vodila Srbija uključivala je policijske vlasti iz Brazila, Hrvatske, Francuske, Poljske, Portugala, Španjolske i Slovenije, a podržana je od strane Centra za analizu i operacije pomorske nadzora – Narkotici (MAOC-N).

U siječnju 2022., Odsjek za kriminalističku policiju Beograda pokrenuo je istragu o ovom narko kartelu, za kojeg se sumnjao da sudjeluje u krijumčarenju velikih količina kokaina iz Južne Amerike u EU. Policijske aktivnosti protiv ove mreže proširile su se na vlasti diljem EU i izvan nje, a sve je završilo velikom akcijom koju je koordinirao Europol.

🚨 Balkan cartel sinks as Spain seizes 2.7 tonnes of cocaine on board large vessel.





👮👮 Simultaneous actions in Serbia & Spain led to the arrests of drug leader & 5 core affiliates.

The operation involved authorities from 🇧🇷 🇭🇷 🇫🇷 🇵🇱 🇵🇹 🇷🇸 & 🇪🇸

More ⤵️https://t.co/rXb6YlbRo8 pic.twitter.com/IZNmOPOKY0

