(VIDEO) RAT NA BLISKOM ISTOKU SVE ŽEŠĆI Gaza pod stalnim udarima, počele stizati razne deziformacije

Na Biskom Istoku stanje se i dalje ne smiruje, a s terena su počele stizati i kontraditorne informacije.

Naime, nakon što je izraelska vojska objavila da je, nakon zračnih udara, u pojas Gaze ušla kopnena vojska nešto kasnije to je službeno demantirano.

Glasnogovornik vojske objavio je da u Gazi nema vojnika te sve objasnio “pogrešno shvaćenom internom komunikacijom”. Za sad je jedino sigurno da su izraelske snage rasporedile tenkove i pješaštvo u granicu s pojasom Gaze.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

