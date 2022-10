(VIDEO) PUTIN ISPRIČAO VIC U KOJEM NAM SE RUGA! Ljudi u publici se smiju: ‘Tata, zašto je tako hladno?’

Ruski predsjednik ispričao Vladimir Putin ispričao je vic kojim ismijava politiku sankcija Europi implicirajući da si je Europa nanijela više štete nego koristi uvodeći sankcije Rusiji.

Putin se Europi narugao kroz vic koji je ispričao na na panelu moskovskog Valdaj think-thanka tijekom kojeg je i održao govor u kojem je rekao da “Zapad igra smrtonosnu igru” te da “Rusija nikada neće potpisati mir s neoliberalnim Zapadom”, kao i da se bliži kraj dominaciji Zapada.

A Putinov vic glasi ovako:

Sin pita oca: Tata, zašto je tako hladno?

Tata odgovara: Zato što je Rusija napala Ukrajinu.

Sin: Kakve to ima veze s nama?

Tata: Jer smo uveli sankcije Rusima.

Sin: Zašto?

Tata: Da bi im bilo loše.

Sin: Jesmo li mi Rusi?

Nakon što je ispričao vic, Putinu se na licu mogao vidjeti blagi smiješak, a na snimci se čuje i glasni smijeh nekih iz publike.

Putin jokes on Europe:









Son: Dad, why it‘s so cold.

Dad: It‘s because Russia attacked Ukraine

Son: What has it to do with us?

Dad: Because we sanctioned Russians

Son: Why?

Dad: So that they feel bad

Son: Are we Russians then? pic.twitter.com/SKpEIJ7Sru

— Russian Market (@runews) October 27, 2022