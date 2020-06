(VIDEO) Putin demonstrira moć. Moskvom maršira vojska, predstavlja dosad neviđenu artiljeriju

U Moskvi se održava ‘Parada pobjede’ u čast 75. godišnjice od završetka Drugog svetskog rata. Crvenim trgom maršira oko 15.000 vojnika, a na vojnoj paradi prodefilirat će i rekordan broj vojne tehnike — 234 jedinice, 80 aviona i helikoptera.

Dio spomenute tehnike bit će predstavljen prvi put, a u toj demonstraciji moći vojni eksperti ističu predstavljanja tenkova T-90M, raketnog sustava Buk-M3 i višecijevnog raketnog bacača ‘Tosočka’.

Inače, parada je trebala biti tradicionalno održana 9. svibnja, no zbog pandemije koronavirusa bila je odgođena.

Novi datum nije odabran slučajno. Naime, prva ‘Parada pobjede’ održana je upravo na današnji dan 1945. godine. Opet, kritičari Putina napominju da je još manja slučajnost što je ‘Dan pobjede’ slavi baš danas jer se u Rusiji idući vikend održava referendum kojim bi Putin dobio pravo na novi predsjednički mandat. A to bi mu omogućilo ostanak na vlasti do 2036. godine!

“Ne može se ni zamisliti što bi se dogodilo sa svijetom da u njegovu odbranu nije stala Crvena armija. Narodi SSSR-a platili su strašnu cijenu za slobodu Europe, naša dužnost je da se toga sjećamo. Sovjetski narod je ponio najveći teret borbe protiv nacizma. Sovjetski narod je okončao strašni holokaust, spasio svet od fašizma. Uvijek ćemo se sjećati da je sovjetski narod slomio fašizam“, poručio je Putin, prenosi portal Sputnik.

Inače, ovo mu je prvo značajno pojavljivanje u javnosti od početka epidemije.

Premda najavljeni, dolazak na Paradu otkazali su kineski predsjednik Xi Jinping i Emmanuel Macron, kao i naš Zoran Milanović. No, zato je u Rusiju stigla ‘jaka delegacija’ iz Srbije, tamo su i predsjednik Aleksandar Vučić i ministar obrane Aleksandar Vulin, a iz Republike Srpske pristigao je i Milorad Dodik.

Inače, vojnu paradu na Crvenom trgu dočekao je ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu, a paradom zapovjeda zapovjednik kopnene vojske Oleg Saljukov. Osim u Moskvi, vojne parade održane su diljem Rusije, a zanimljivi prizori došli su iz Viljujska u pokrajini Jakutiji gdje su vojnici prodefilirali na konjima.

Victory Day Parades are held today all over Russia, from Red Square in Moscow to this village of Verkhnevilyuisk in Yakutia to commemorate 75 years since the end of the Great Patriotic War. May the memory of millions of people perished in the war never be forgotten #1945-2020 pic.twitter.com/6mw1L0Bdn6

— The Siberian Times (@siberian_times) June 24, 2020