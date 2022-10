(VIDEO) PUCNJAVA I DIM KOD ZLOGLASNOG MJESTA: Izbili nemiri u Iranskom zatvoru? Tamo su i politički zatvorenici

Na internetu su se pojavile videosnimke iz Irana u subotu na kojima se vidi dim koji se uzdiže iz zatvora Evin u Teheranu u kojem se nalaze politički zatvorenici.

Na snimkama se čuju pucnjevi i alarm.

Jedan iranski sigurnosni dužnosnik rekao je da su nemiri koji su doveli do požara u zatvoru Evin završeni i da vatrogasci gase požar, izvijestila je službena novinska agencija IRNA.

Neimenovani dužnosnik rekao je da su se nemiri dogodili u dijelu zatvora u kojemu su “nasilnici”, prenijela je IRNA, očito sugerirajući da politički zatvorenici – od kojih se mnogi tamo nalaze – nisu umiješani.

Zatvor, u kojemu se uglavnom nalaze zatvorenici suočeni s optužbama koje se tiču sigurnosti, zapadne skupine za zaštitu ljudskih prava dugo kritiziraju, a 2018. godine završio je na crnoj listi SAD-a zbog “ozbiljnog kršenja ljudskih prava”.

Human Rights Watch optužio je zatvorske vlasti da koriste prijetnje mučenjem i zatvorom na neograničeno vrijeme, kao i dugotrajna ispitivanja i uskraćivanje medicinske skrbi zatvorenicima.

