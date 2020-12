(VIDEO) PROTUKANDIDAT ŠEFA MOSTA UOČI UNUTARSTRANAČKIH IZBORA: ‘Božo Petrov je potkapacitiran za stratešku politiku!’

Od 585 članova Mosta, čak 190 je iz Metkovića – otkrio je u Bujici, na Z1 televiziji, Bruno Petrušić, protukandidat Bože Petrova za predsjednika Mosta, na nedjeljnim unutarstranačkim izborima: – U Mostu o svemu odlučuju dva čovjeka pa tako i o trošenju 32 milijuna kuna, koje su u četiri godine potrošili uglavnom na vlastiti PR!

Z1 televizija je u petak navečer, u emisiji Bujica, priredila sučeljavanje Bože Petrova i njegova protukandidata Brune Petrušića, međutim, aktualni predsjednik Mosta, do početka emisije uopće se nije izjasnio hoće li doći ili ne – pa je u studiju ostala jedna prazna fotelja… Nedolazak Petrova, Petrušić je prokomentirao sa žaljenjem i rekao: – Kada ste rekli da Božo Petrov neće doći, htio sam se vratiti u Split jer sučeljavanje nema smisla s jednim kandidatom, ali radi bolje informiranosti članova Mosta i općenito, svih zainteresiranih građana, ipak sam odlučio ostati i na ovaj način podijeliti svoju viziju s vašim gledateljima.

MLADI TEOLOG I OTAC PETERO DJECE, RODOM IZ JAJCA – PROTIV PSIHIJATRA PETROVA!

Petrušić je teolog i otac petero djece, rodom je iz Jajca, odakle je kao dijete, šestogodišnjak, prognan od strane velikosrba: – Dobro se sjećam slika iz Jajca, prije pada grada… To je jedna značajna trauma, koja te obilježi za cijeli život. Majka, ja, brat i sestra, koja tada nije imala niti dva mjeseca, našli smo se u kamionu s drugim Hrvatima, izbjeglicama, prvo smo išli u Tomislavgrad pa dalje, prema Dalmaciji… Ideš u najbliže sigurno mjesto, a za nas je to bio Trogir, hotel ‘Medena’ koji je otvorio svoje srce i vrata nama izbjeglicama. Slike s tog puta dobro pamtim, majka koja drži sestru od dva mjeseca u jednoj ruci, a u drugoj kesu… Cijeli naš dotadašnji život je stao u tu kesu! Brat i ja stojimo sa strane, ne znaš hoćeš li sigurno doći na odredište… Pamtim oca s puškom na ramenu, gdje se pozdravlja s nama i ne znaš hoćeš li ga ikada više vidjeti… Do kraja je ostao u ratu i Bogu hvala, živ je.

Otac Mato Petrušić bio je pripadnik HVO-a, na što je Bruno posebno ponosan: – Cijela je obitelj bila u HVO-u, a jedan je bratić, nažalost, poginuo…

Bruno Petrušić danas živi u Kaštel Lukšiću, pored Splita i na doktorskim je studijima, a velika potpora u životu mu je supruga Danijela, inače Dalmatinka s Visa: – Imam jako dobru i svetu ženu, bez nje ništa ne bih mogao! Ni djecu imati, ni doktorat kojega ću, nadam se, uskoro obraniti.

PETRUŠIĆ OPTUŽIO PETROVA ZA SEBELJUBLJE I PROMOCIJU EGA!

U politiku je ušao vrlo mlad i prošao put od Mostova volontera, preko voditelja regionalnog ureda u Splitu, do člana Glavnog odbora stranke. Sada se, nezadovoljan politikom vodstva stranke, kandidira za predsjednika: – Božo Petrov i ja imamo potpuno različito poimanje politike i političkog djelovanja. Ja vidim politiku kao služenje općem dobru, a ne promoviranje vlastitoga ega i sebeljublja!

Bruno Petrušić naročito je kritičan prema Nikoli Grmoji, desnoj ruci Bože Petrova: – Nisam za to da jedan čovjek drži tri ili više funkcija u stranci… Ne znam je li Nikola Grmoja još uvijek županijski vijećnik Dubrovačko-neretvanske županije, ali Nikola je i politički tajnik i saborski zastupnik. Mora biti u tri, četiri saborska odbora… Mi smo mogli na barem tri pozicije koje je zaueo, staviti još nekoliko ljudi i profilirati ih i medijski i politički, o čemu Božo i Nikola uvijek govore, ali nigdje tih novih ljudi!

“Nikola se hvali sa stotinama mladih, visokoobrazovanih ljudi koji dolaze i učlanjuju se u Most, međutim, njih nema i ja ih ne vidim,” kaže Petrušić i nudi odgovor zašto je to tako: “Vjerojatno bi na unutarstranačkim izborima narušili nečiju matematiku!”

GRMOJA BRANI TOMISLAVA SAUCHU, A NAPADA VUKOVARSKOG DRAGOVOLJCA RADIĆA!

Petrušić je u Bujici demantirao Grmoju, koji tvrdi da u vrijeme predsjedničke kampanje, u Škorinom stožeru Most nije imao svoje ljude: – Mi smo imali ljude u Škorinom stožeru i odradila se jako dobra i kvalitetna kampanja.

Ipak, voditeljica kampanje nije bila Kristina Bakula, što je također, u čudnovatom nastupu na jednom podcastu, izjavio Grmoja, demantirajući sam sebe, u manje od dvije minute…

Nikola Grmoja brani Tomislava Sauchu, a javno napada političkog tajnika Domovinskog pokreta, Marija Radića, koji je dragovoljac Domovinskog rata, dolazi iz poštene vukovarske stradalničke i radničke obitelji, oca su mu ubili četnici, a politikom se bavi kako bi u Hrvatskoj pokušao nešto promijeniti na bolje, ugledni je poduzetnik, zapošljava tisuće ljudi i ima se, za razliku od Grmoje, gdje vratiti – konstatirano je u emisiji, nakon čega je Petrušić rekao: – Definitivno nisam psihoanalitičar da bih analizirao motive Grmojinih izjava… Imamo različito poimanje političkog djelovanja. Nikola i Božo vide politiku prvenstveno kao djelovanje kroz saborsku govornicu i nastupe u medijima. To se vidi i iz financijskih izvješća Mosta, koji je, nažalost, postao klasična PR stranka.

Most je iz proračunskih sredstava u zadnje četiri godine, na ranim razinama, dobio više od 32 milijuna kuna: – Nisam zadovoljan kako se taj novac troši! Mislim da bi se više trebalo ulagati u stranačku infrastrukturu i nove ljude, a ne u PR pojedinaca, koji su već ionako poznati… Kaže mi jedan dobar prijatelj da mu pomalo idu na živce određeni ljudi koji sve komentiraju i žele biti najbolji u Saboru!

PETRUŠIĆ: “SVE ODLUKE U MOSTU DONOSE DVA ČOVJEKA!”

“Većina financijskih sredstava Mosta ulaže se u PR stranke i određenih ljudi, a rad na terenu i briga o članovima, u Mostu jednostavno ne postoji,” još je jednom naglasio Petrušić i otkrio podatak: “U četiri godine djelovanja osnovali su samo osam gradskih i dva županijska ogranka!”

Voditelja je zanimalo kako to da Most u Zagrebu kandidira Zvonimira Troskota, koji je bio u Građanskoj inicijativi ‘Narod odlučuje’, a na početku prikupljanja potpisa za tu inicijativu, vodstvo Mosta sugeriralo je svojim zastupnicima i vijećnicima da se ne potpisuju…

“Ako se pogriješi, onda se nešto treba i naučiti na pogrešci,” odgovorio je Petrušić, priznavši tako da je informacija o uskraćivanju potpisa GI ‘Narod odlučuje’ točna: “Ja isto imam te informacije. Naputak je vrijedio, dok se nije vidjelo da inicijativa ide u dobrom smjeru!”

Bruno Petrušić se zalaže za zajedništvo konzervativnih, nacionalnih snaga na predstojećim lokalnim izborima: – Ako želite ostvariti uspjeh i dovesti do promjena, onda ne možete sami. Morate razgovarati s drugim ljudima… Kao što jedan čovjek ne može ništa sam, tako ni jedna stranka ne može ništa sama. Ja sam uvijek za razgovor i za zajedništvo i za dijalog.

Na pitanje zašto su Petrov i Grmoja tako brzo istrčali s kandidatom za Zagreb, odgovorio je: – Problem Mosta je što se, u neku ruku, srlja i skače pred rudo, a to se događa zato što nema jasnog cilja… Moja najveća kritika je što Petrov nije na vrijeme pokrenuo proces strateškog planiranja, a razlog tome je svojevrsna potkapacitiranost Bože Petrova za strateško promišljanje!

Petrušić je protivnik sektašenja i elitističkog pristupa politici: – Sve odluke u Mostu donose dva čovjeka i to je problem.

DRAŽEN ĆURIĆ: “MOST JE STRANKA S DEMOKRATSKIM DEFICITOM!”

Svoje viđenje izbora u Mostu, ali i ukupne uloge četvrte po redu političke stranke u Hrvatskoj, za Bujicu su iznijeli politički komentatori i novinari Dražen Ćurić i Tihomir Dujmović.

Urednik portala Teleskop.hr, Dražen Ćurić najprije je komentirao nedjeljne unutarstranačke izbore: – Očekujem da će na ovim izborima Božo Petrov uvjerljivo pobijediti. Most je tako strukturirana stranka da Božo Petrov od prvoga dana u njoj ima apsolutnu kontrolu. Bilo bi zaista veliko iznenađenje – ne da Bruno Petrušić pobijedi nego da bude blizu Petrova!

“Bili su i ostali jedna zatvorena organizacija,” nastavio je Ćurić o Mostu: ”Imam prijatelje koji su se pokušali učlaniti u Most i šest mjeseci su bili podvrgnuti nekakvim provjerama. Ne vidim drugog razloga zašto Božo Petrov ne dopušta učlanjenja, osim da na taj način želi sačuvati apsolutnu vlast i nedodirljivost unutar stranke.”

Smatram da je nedopustivo da jedna stranka koja s punim pravom kritizira nepotističku politiku HDZ-a i SDP-a, ima takav demokratski deficit – nastavio je Ćurić i dodao: – Na lokalnoj razini stoje jako loše, čak u rodnom gradu Bože Petrova nemaju svog gradonačelnika, nego ih je na prošlim lokalnim izborima pobijedio HDZ.

S PETROVOM SE TEŠKO DOGOVARATI…

“Kada se Most pojavio na političkoj sceni, to je bilo jedno veliko osvježenje, tim više što se trudio suzbiti dominaciju HDZ-a i SDP-a,” analizirao je Ćurić, koji je i inače vrlo korektan prema Mostu: “Početno djelovanje Mosta ocijenio bih izuzetno pozitivnim, pogotovo na izborima 2015. godine, kada su po prvi puta pokazali da su HDZ i SDP pobjedivi. Međutim, kada je Most došao na vlast, pokazali su nesnalažljivost, pogotovo za vrijeme koalicije s HDZ-om, gdje ih je, zapravo, Plenković nadmudrio.”

Dražen Ćurić kritičan je prema odluci aktualnog vodstva Mosta da na lokalne izbore idu sami, unatoč signalima iz Domovinskog pokreta, koji je naročito u Zagrebu, apelirao na zajedništvo: – Petrov ni sada, a ni na prošlim parlamentarnim izborima nije htio surađivati. S njim se vrlo teško dogovarati i nisam siguran da je takva strategija dobra za lokalne izbore, a pogotovo nije dobra za Zagreb.

S Ćurićem se složio još jedan komentator, koji je u počecima bio vrlo sklon Mostu – Tihomir Dujmović. Kolumnist portala Dnevno.hr kaže: – Petrovu se čini da može sam, no, ništa se u politici ne može napraviti na takav način.

“Ja sam im sve dječje bolesti opraštao, dok su se uhodavali u politiku,” nastavio je Dujmović: “Razumijem i Božine razloge svađe s Karamarkom, ne odobravam, ali ih razumijem…”

DUJMOVIĆ: “S TROSKOTOM NE MOŽETE POBIJEDITI NITI U DUBRAVI!”

Mislim da oni politiku na razumiju, kao ni mehanizme po kojima politika funkcionira – iskren je Tihomir Dujmović prema Mostu: – Zato se svako malo događa da se oni razočaraju u ljude, ali se ljudi, isto tako, razočaraju u njih!

Dujmović upozorava na bježanje od odgovornosti aktualnog čelnika Mosta: – Božo Petrov je razmjerno mlad čovjek pa misli da ima vremena, ali nisam siguran da Hrvatska ima vremena čekati još jedan ili dva mandata!

“On se izgubio u cijeloj priči,” tvrdi Dujmović i Petrovu, isto kao i Ćurić, zamjera što je u Zagrebu istaknuo solo kanidata: ”S Troskotom ne možete pobijediti niti u Dubravi niti u Sesvetama!”

Kandidiranje Troskota u Zagrebu može dovesti samo do toga da pobijedi Milan Bandić ili neki HDZ-ov kadar – uvjeren je Tihomir Dujmović i podsjeća: – Ista se stvar dogodila prije četiri godine. Sjećam se Zlatka Hasanbegovića, koji je bezuspješno pokušao objasniti Petrovu da nema nikakve šanse, ako ide sa samostalnim kandidatom za gradonačelnika i sa strankom za Skupštinu. Kada zbrojite ono što je Petrov dobio i ono što je tada dobio Hasanbegović, to bi bilo dovoljno za preuzeti vlast u Gradskoj skupštini. Naravno, nisu izašli zajedno jer je Božo Petrov mislio da on može sam i pobjeda se nije dogodila…

CIJELU EMISIJU POGLEDAJTE OVDJE: