(VIDEO) Prosvjedi u SAD-u se oteli kontroli: Policija u Brooklynu gazi prosvjednike!

Autor: dnevno

Zbog smrti Georgea Floyda širom SAD-a traju prosvjedi. Obitelj Afroamerikanca Georgea Floyda, (46), koji je umro nakon brutalnog uhićenja, o čemu je kružio viralan video internetom, tražili su da policajci koji su sudjelovali u njegovom uhićenju budu optuženi za ubojstvo. Oni su u međuvremenu otpušteni s posla.

Dužnosnici su jučer izjavili kako je vojska u petak izdala naredbe za “pripremanje za raspoređivanje” za jedinice vojne policije iz nekoliko vojnih baza širom zemlje. Čak 25 gradova u 16 saveznih država proglasilo je policijski sat nakon što su se prosvjedi pretvorili u pravi kaos, paljenje policijskih automobila, policijskij stanica, pljačku. Na ulicama je već i Nacionalna garda, ali prosvjedi su van kontrole, piše Večernji list.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje u okrugu Los Angeles, navodi se u izjavi ureda guvernera. Guverner je također odobrio pomoć Los Angelesu, nakon što je od grada i okruga dobio zahtjev da rasporede pripadnike Nacionalne garde kako bi se rastjerali protesti. Nacionalna garda je spremna odgovoriti na nemire u San Franciscu. Šokantan video stiže iz Brooklyna gdje su dva policajca autima gazila prosvjednike, koji su im stajali na putu i blokirali cestu.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio rekao je kasno u subotu navečer da je “uznemirujuća” video snimka automobila NYPD-a kako se vozi u barijeru s prosvjednicima i gazi ih. “Volio bih da službenici to nisu učinili”, dodao je, ali napomenuo je da postoji kontekst snimke. “Gledam prosvjede godinama, ali oni ovdje prijete policajcima i žele ih ozlijediti. To se nije dogodilo u povijesti prosvjeda ovoga grada. Policajci su ovdje bili u takvoj situaciji da su ih napali i oni su morali pobjeći od toga. Razumijem ih, našli su se u nemogućoj situaciji”, rekao je Bill de Blasio i dodao da neće objaviti policijski sat, iako je u New Yorku sinoć stanje bilo najgore.