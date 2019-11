(VIDEO) PROPUCANOG MIGRANTA OPERIRALI ČETVRTI PUTA, ŠEF SINDIKATA POLICIJE: ‘Sve to ide na trošak naših poreznih obveznika!’

Migrant koji je propucan u subotu kod Tuhobića još je u induciranoj komi, ali stanje mu je stabilno, prenosi Novi list. Operirali su ga u riječkoj bolnici i četvrti put. Izvadili su mu metak koji mu je smrskao utrobu i oštetio organe u trbušnoj šupljini, kralježnicu i kralježničnu moždinu. I dalje je životno ugrožen, ali je jednim dijelom stabilno.

Iz bolnice nisu htjeli nagađati je li pogođen iz sačmarice, već su rekli kako su dosad pronašli jedan metak, piše 24 sata.

Dubravko Jagić gostovao je na N1 televiziji i rekao je kako stoji iza kolege.

Rekao je i kako je jedini dosadašnji zaključak da je bila riječ o slučajnom opaljenju.

Dosad se mislilo da je policajac pucao iz pištolja, ali Jagić kaže kako je policajac nosio pušku.





“Koliko ja znam, nije bio pištolj, radi se o dugom oružju. Dakle, puška je bila vani, mora biti vani, gdje ćete je staviti? To je izolirani slučaj slučajnog opaljenja. Obzirom na teren i ostale stvari, bilo je što je bilo. Isto tako, ti ljudi, migranti koji prelaze ilegalno granicu, moraju biti svjesni opasnosti i da je tu policija koja štiti granicu”, rekao je šef Sindikata policije Hrvatske.

Potom je rekao nešto što je zvučalo prilično bešćutno.

“Tom čovjeku želim brz oporavak, ali sve to ide na trošak naših poreznih obveznika. Može to zvučati bešćutnim, ali radi se o tome da i mi imamo svoje potrebe, to je prva stvar, a druga stvar je da ne želimo biti gosti u vlastitoj zemlji“, rekao je Jagić.

Kaže šef policijskog sindikata Dubravko Jagić o propucanom migrantu “..taj čovjek je sada na intenzivnoj njezi, operiran je i opet će biti operiran, ja mu želim brz oporavak, ali radi se između ostalog i o tome da sve to ide na trošak naših poreznih obveznika.” #N1info pic.twitter.com/CHNNlBrZkt — Marko Perožić (@mperozic) November 19, 2019

Podsjećamo, policajac je u subotu na nepristupačnom terenu kod Tuhobića naletio na grupu od 17 migranata. Bio je mrak, padala je kiša, a šuma je bila u magli. Policajac je htio pozvati kolege u pomoć, ali na tom dijelu nije bilo radioveze.

U takvim situacijama, kažu upućeni, policajci dozivaju pomoć ispaljivanjem hica u zrak. Prema neslužbenim informacijama, u kritičnom trenutku se poskliznuo i pao, a metak je promijenio putanju i ranio migranta.

Službenih informacijama o tome kako je došlo do ranjavanja još nema. Kriminalističko istraživanje, koje treba pokazati ima li elemenata kaznenog djela, još traje, a izvidi su tajni.

U subotu je, na utakmicu Hrvatske i Slovačke u nogometnim kvalifikacijama za Euro, krenuo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

No nakon vijesti o ozljeđivanju migranta, ministar je skrenuo u riječku bolnicu i razgovarao s liječnicima koji su operirali mladića.

“Hrvatska policija je postupala u zaštiti hrvatske granice u blizini Tuhobića na nepristupačnom terenu prema skupini migranata. Policijski službenici su sprečavali prelazak skupine koja se najvjerojatnije željela domoći Slovenije. U tom postupanju je migrant ozlijeđen. Prema dosadašnjim saznanjima, vjerojatno je došlo do ozljeđivanja radi upotrebe vatrenog oružja”, rekao je za HRT ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.