(VIDEO) PROCURILA STARA SNIMKA PLENKOVIĆA I BAGE: ‘Spucat ću te najžešće ako budeš bezobrazan’

Autor: Dnevno.hr

Emisija Prime time objavila je snimku za koju kažu da je nastala uoči jednog televizijskog intervjua premijera Andreja Plenkovića i preminulog novinara Nove TV Mislava Bage.

Na dotičnoj snimci se vidi i čuje premijer Andrej Plenković kako govori:

“Samo me nemoj puno prekidat. Ne, ne, ne, ne radimo mi intervju radi tebe, nego radi javnosti. To da znaš odmah. Spucat ću te najžešće ako budeš bezobrazan, najozbiljnije, nemoj me prekidat stalno, ozbiljno ti kažem. Moram javnosti objasnit što radim, ne što ti hoćeš da ja njima kažem, to je jako važno, razumiješ?”





Pleković je nakon Bagine smrti rekao je riječ o čovjeku koji je “ostavio pečat u hrvatskom političkom novinarstvu i kako je s njim vio užitak raditi.

“Bio je tvrd, težak nekad sugovornik, ali nastojao je izvući od svih svojih sugovornika upravo ono što je bitno za građane i po tome ćemo ga pamtiti. Bio je užitak raditi s njim. Jako nam je žao, i osobno mi je žao što Mislava više nema s nama”, rekao je Plenković.