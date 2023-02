(VIDEO) PROCURILA SNIMKA TUČNJAVE NA PLATKU! Sada se vidi što se dogodilo s MMA borcima: Policija otkrila detalje, prijavljeni i HGSS-ovci

Autor: Dnevno.hr

Na konferenciji za medije koju je u četvrtak održala PU primorsko-goranska, a u vezi tučnjave koja se u nedjelju odvila na Platku, kazali su da će petoricu sudionika tučnjave prekršajno prijaviti za naročito drsko ponašanje i tučnjavu, a među njima i pripadnika HGSS-a.

Snimku tučnjave na Platku ekskluzivno je objavio RTL, a možete ju pogledati OVDJE.

Zamjenik načelnika policijske uprave Hari Brnad i načelnik 2. policijske postaje u Rijeci Tihomir Poje potvrdili su na konferenciji da su među pet osoba koje se prekršajno prijavljuje trojica iz automobila BMW, ali i pripadnik HGSS-a te još jedna osoba koji su u tučnjavi ozlijeđeni.





‘Policija ne utvrđuje tko je započeo, to nije relevantno’

“Svi su bili pod utjecajem alkohola, a prisutnost droga u organizmu se ne utvrđuje u ovakvim slučajevima. Neki od petorice se prijavljuju za tučnjavu, a drugi za naročito drsko ponašanje, što se smatra težim prekršajem”, naveo je Poje, ne preciziravši tko se za što tereti.

Za te prekršaje može se izreći zatvorska kazna do 30 dana ili novčana u rasponu od 20 do 170 eura. Predstavnici policijske uprave istaknuli su da policija ne utvrđuje tko je započeo incident, jer to nije relevantno za ocjenu je li riječ o prekršaju.

‘Nedvojbeno se radi o prekršajima’

Istaknuto je da je trojicu mladića iz BMW-a policija privela nakon incidenta te ih zadržala u pritvoru 12 sati, koliko je određeno zakonom. Rekao je da nisu privedeni odmah prekršajnom sudcu jer policija tada nije raspolagala svim potrebnim informacijama.

“Policija je u četvrtak, nakon dobivenih medicinskih nalaza i mišljenja, nedvojbeno utvrdila da se u ovom slučaju radi o prekršajima, a ne o kažnjivom djelu”, naglasio je Hari Brnad i dodao:

“Odlučujuće su bile kvalifikacije ozljeda. Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci je, nakon što mu je policija dostavila cjelokupnu medicinsku dokumentaciju, utvrdio da su sve tri osobe zadobile lakše ozljede”, rekao je Brnad.