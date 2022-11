(VIDEO) ‘PROBUDITE SE MUSLIMANI, OVO JE SVETI RAT’ Kadirov kao pijan ili drogiran, lupetao u kameru: ‘Trebamo zauzeti europsku zemlju, dok nas na koljenima ne budu molili za oprost’

Ramzan Kadirov, predsjednik Čečenije, objavio je video koji je kasnije podijeljen na Twitteru, a mnogi koji su vidjeli snimku pitaju se je li pijan ili drogiran.

Kadirov je snimljen kako jedva otvorenih očiju mumlja o svetom ratu i poziva sve da mu se pridruže.

“Pozivam sve muslimane u Čečeniji, pridružite nam se, stvorimo zajedno bataljune i režime. Ja ću vas hraniti, naoružati i zbrinuti, vi se samo trebate boriti, braniti interese našeg voljenog proroka, Kur’an i državu”, promumljao je Kadirov i prozvao se koji se još nisu priključili ratu protiv “sotonista i fašista”.

“Svaka majka i svaki otac trebali bi poslati svoje sinove da brane interese kršćana i muslimana, Probudite se, muslimani, budite muškarci! Trebamo samo zauzeti europsku zemlju, sve dok nas na koljenima ne budu molili za oprost” rekao je.

“Ovo je sveti rat, ovo je sveti rat i ja sanjam da umrem u njemu, da ja i moja djeca umremo u njemu. Ovo je sveti rat ali mi nećemo umrijeti dok vas ne uništimo. Allah Akbar, moć pobjede je s nama a tko nije s nama bit će pod nama”, poručio je Kadirov u zaista neobičnom stanju.

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders

This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a “holy war”. Don added that he “dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too.”

Can someone already help him fulfill his dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022