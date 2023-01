(VIDEO) PRKAČIN ZAPJEVAO PJESMU KOJU SU ZAMJERILI I THOMPSONU! Snimljen u društvu mlade brinete: Preinačio sporne stihove

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je na Twitteru osvanula snimka na kojoj se saborskog zastupnika Antu Prkačina može vidjeti i čuti kako pjeva ustašku pjesmu ‘Evo zore, evo dana’, na društvenim mrežama osvanule su i brojne kritike.

Snimka je objavljena preko Twitter profila ‘Hrvati Toronto’, a nije poznato gdje, niti kada je nastala.

Prkačin pred nepoznatom publikom pjeva stihove ‘Evo zore, evo dana, evo bojne Imoćana’, dok pored njega stoji mlađa žena, koja se navodno zove Ivančica Pahor.





Nije poznato gdje ni kada je snimka nastala

Inače, bivši HOS-ova je zastupnik u Hrvatskom Saboru od 2020. godine i član Domovinskog pokreta.

Za sada nije jasno gdje je i kada snimka nastala, no Ante Prkačin u ponedjeljak je na saborskom aktualcu zamjerio Plenkoviću jer je nazočio božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća i SPC-a, pa ga je upitao:

“Evo još jednoga koji nije podupro vojnu misiju. Pred kraj prošle godine usijali ste političku pozornicu pokušavajući nas uvjeriti da je pitanje potpore toj misiji pitanje života i smrti, pitanje časti i ponosa, pitanje sramote ili štete. Hrvatski narod i parlament vas nisu podržali, štete nema. Evo, ušli smo u Schengen, uveden je euro, znači štete nema.









Možda ste ju Vi osobno doživjeli, a ne nas 54 koji vas nisu podržali, ili onih 20 savjesnih koji su vas po dužnosti podržali, ali pošto ih nije bilo dovoljno savjest savjesnih je otišla u prazno. Uništa, rekli bi alkari.

‘Neću Vas pitati zašto ste tamo išli, ali ću kazati zašto su oni Vas zvali’

Kako ste završili prošlu godinu tako ste počeli ovu, spektakularnim odlaskom na cirkus varijete u Westinu, na poziv Srpske pravoslavne crkve i Srpskog nacionalnog vijeća. Onaj tko poznaje pravila i ponašanje pravoslavnih kršćana zna da na taj dan pravi pravoslavci sjede u kući i poste i čekaju sutrašnju liturgiju”, kazao je Prkačin u obraćanju Plenkoviću i nastavio:

“Neću Vas pitati zašto ste tamo išli, ali ću kazati zašto su oni Vas zvali. SPC je u velikoj krizi i Vi ste morali doći tamo da ih poduprete, da se shvati da su srpstvo i pravoslavlje u Hrvatskoj jedno te isto. Jeste li Vi ponosni na ta dva postupka?, pitao je Prkačin.









Premijer mu je odgovorio da smatra da je glasao protiv obuke ukrajinskih vojnika jer je želio ispasti poslušan prema hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je u više navrata odbijao podržati obuku.

“Vi spadate u one koji su tako poslušni Milanoviću da čak glasate protiv. Junak, bravo, čestitam, slijedite prorusku liniju koju on zagovara godinu dana. Otkako je pokrenuta ruska agresija na Ukrajinu, on stalno ima razumijevanja za veliku silu, rusku vojsku i interese. Valjda treba pustiti da si uzmu komad Ukrajine i nose ga kući, svi prestanu bilo što govoriti i ‘game over’”, odgovorio mu je Plenković koji je cijelo vrijeme kritizirao oporbu koja je glasala protiv obuke ukrajinskih vojnika ili je bojkotirala glasovanje.

Na kraju mu je kazao i da je on zadnji od kojeg bi to očekivao.

“Poziv SNV-a na političkoj sceni postoji gotovo zadnjih 30 godina. Na njega idem sve ovo vrijeme kao predstavnik hrvatske Vlade, na njega dolaze brojni akteri i razgovaraju, vode dijalog. Mi smo tu da bismo vodili dijalog i s vama bismo ga vodili, ali od vas dobivamo mržnju.”