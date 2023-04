(VIDEO) PREMIJER EVAKUIRAN NAKON NAPADA! Novi incident u Japanu: Čuo se prasak, a onda počeo sukljati gusti dim

Japanski premijer Fumio Kishida evakuiran je neozlijeđen s javnog događaja nakon što je na njega bačeno nešto što je izgledalo kao dimna bomba.

Jedna je osoba privedena na mjestu događaja u Wakayami, gdje je Kishida trebao održati govor, izvijestili su lokalni mediji.

Svjedok je rekao da su vidjeli osobu kako nešto baca, praćeno dimom, dok je drugi rekao da je čuo veliki prasak. Nema izvještaja o ozlijeđenima.

Video prikazuje policajce kako se bacaju na osobu za koju se vjeruje da je osumnjičena. Policija kaže da je izvršila uhićenje, ali zasad odbija daljnje komentare.

Japanski javni emiter, NHK, citirao je Kishidu koji je rekao da se na mjestu događaja čula “glasna eksplozija”. NHK je emitirao snimke na kojima se čini da gomila ljudi bježi s mjesta događaja.

Na snimci se također vidi kako se ljudi roje skupljaju oko jednog čovjeka, drže ga, a zatim ga odnose. Privedena je osoba uhićena zbog sumnje da je počinila kazneno djelo ometanja gospodarskog poslovanja, izvijestila je ta televizija.

Kishida je upravo počeo držati govor nakon obilaska ribarske luke u Wakayami za kampanju kada je bačen predmet i on se sklonio.

Japan’s Prime Minister, Fumio Kishida, was evacuated without harm after an explosion was heard just before his speech. Visuals from Japan’s NHK:pic.twitter.com/MP2qc7ygUW

— Sidhant Sibal (@sidhant) April 15, 2023