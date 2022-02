(VIDEO) PRAVO ČUDO U ZONI PAKLA: Oklopnjak zgnječio auto u Kijevu, priča ima nevjerojatan kraj

Nevjerojatno čudo dogodilo se danas usred pakla ratne zone u Ukrajini.

Naime, jutros je na društvenim mrežama objavljeno kako se ruska oklopna vozila kreću ulicama četvrti Obolon, koja je 9 kilometara udaljena od centra Kijeva.

Na jednoj od snimaka koje su kružile društvenim mrežama vidjela se zastrašujuća scena oklopnog vozila koje je pregazilo civilni automobil koji se u tom trenutku kretao ulicom. Auto je doslovno bio zgnječen i bilo je teško vjerovati da se iz toga itko mogao izvući živ.

No, pojavile su se nove snimke i fotografije koje pokazuju da je stariji vozač ipak živ izvučen iz olupine.

VIDEO remember the picture of the car in #kiev #ukraine that was crushed by a #russia tank – this is new video afterwards – the man survived but many people had to help to get him out of it – impressive https://t.co/tNQ04Zzaw8

— Vlaamse Geuzen – Stand STRONG with Ukraine (@v_geuzen) February 25, 2022