(VIDEO) POŽAR PROGUTAO ZGRADU U NEW YORKU! Najmanje 19 mrtvih, ima i djece: ‘Ovo je užasan, užasan, bolan trenutak za grad’

Autor: N.K

U New Yorku je došlo do požara na velikoj stambenoj zgradi od 19 katova u Bronxu. Preminulo je najmanje 19 osoba uključujući četvero djece, javlja BBC

Požar je navodno izbio na drugom ili trećem katu zgrade od 19 katova u Bronxu. CNN javlja da su još najmanje 63 osobe ozlijeđene, a 32 u kritičnom stanju.

Povjerenik vatrogasne službe Daniel Nigro rekao je da je ovakav požar “bez presedana” u New Yorku. Kako se može vidjeti na snimkama, dim dolazi kroz prozore stanove i to na nekoliko katova.

“Ovo je užasan, užasan, bolan trenutak za grad New York”, rekao je gradonačelnik Adams.

Požar je izbio nešto prije 11 sati u dvoetažnom stanu na 2. i 3. katu zgrade, a proširio se na sve katove. Žrtve su pronađene na stubištu na svakom katu zgrade, mnogi su preminuli od srčanog zastoja. Ozlijeđeni većinom imaju problema s disanjem zbog udisanja dima.

#NewYork#FDNY firefighters are currently battling a 5 alarm fire in the Bronx, reports say that 15 civilians are injured –⛑️⛑️ CPR in progress on numerus people including children. pic.twitter.com/87jQmm5NtW — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) January 9, 2022









Požar je izbio nekoliko dana nakon što je u požaru u stambenoj zgradi u Philadelphiji poginulo 12 ljudi, uključujući osmero djece.

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW — Mike Sington (@MikeSington) January 9, 2022