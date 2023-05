(VIDEO) POTPUNI ŠOK, MOSKVOM ODJEKIVALE EKSPLOZIJE! Rusi ovo ni u snu nisu mogli zamisliti: Istovremeno gori i Kijev, nitko nema milosti

Putin još vjerojatno ni sam ne vjeruje da nad njegovom Moskvom, utočištem milijuna Rusa, odjekuju eksplozije. U ranim jutarnjim satima u utorak, nekoliko zgrada u Moskvi postalo je metom napada dronova, pri čemu je zabilježena “manja” šteta, a ozbiljnije ozljede izbjegnute su, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4

Hitne službe grada brzo su reagirale na incident, dok su se neki stanovnici ulice Profsojuznaja u južnom dijelu Moskve evakuirali, prema izvješću ruske državne novinske agencije RIA.

Prema informacijama koje su objavili ruski Telegram kanali za razmjenu poruka, navodi se da je uništeno između četiri i deset dronova koji su se približavali gradu. Međutim, izvješća Reutersa nisu mogla neovisno provjeriti ove tvrdnje.

⚡️Explosions are heard in the moscow suburbs of the russian federation.

The russian media reports aboout the work of the Air Defense Forces.

Local residents report the sounds of explosions in the districts of Nemchynivka, Odintsovo and Barvikha.









On the territory of New… pic.twitter.com/3nW8Fx56qJ

— FLASH (@Flash_news_ua) May 30, 2023