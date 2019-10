(VIDEO) Poslušajte ovo obraćanje: TV voditelj Hadžifejzović odgovorio Kolindi: ‘Srbija od Niša do Drniša, Bosna od Vrsara do Pazara’

Autor: Dnevno

TV voditelj Senad Hadžifejzović nije ostao “dužan” predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović nakon izjave u kojoj je ponovo svojatala teritorij Bosne i Hercegovine.

“A šta da vam kažem, presretna sam zbog, naravno, rezultata, ali još više zbog Dalića i svih igrača i ponajviše svih ovih ljudi koji su se skupili ovdje u Splitu. Od Visa do Kupresa, cijela Hrvatska”, rekla je predsjednica Hrvatske i tako izazvala buru u javnosti.

Svoju reakciju na ovu izjavu Senad Hadžifejzović je iznio u Centralnom dnevniku, gdje je poručio: “Susjeda Kolinda opet je svojatala Hercegovinu do Kupresa, pa opet objašnjavala političke i stilske figure i rime. Citiramo: ‘Hrvatska od Visa do Kupresa’, tako je rimovala. Zvuči amaterski pjesnički, pa ćemo ovu rimu analizirati isključivo kao takvu- pjesničku neuspješnicu. Isto tako bi zvučale amaterski i ove rime ‘Italija od Trsta do Trstenika’, ‘Srbija od Niša do Drniša’, ‘Bosna od Vrsara do Pazara’, ‘Mađarska od Segedina preko Varaždina'”.