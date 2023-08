(VIDEO) ‘Posljednji pozdrav’ Putinovog psa rata: Okružen pijeskom ove je riječi uputio svijetu

Prema navodima iz svjetskih medija, u padu zrakoplova preminuo je šef zloglasne Wagner skupine – Jevgenij Prigožin.

U trenutku pisanja ovog teksta nije bilo službene potvrde, no zna se da je bio na popisu putnika zrakoplova koji se srušio i izgorio.

Podsjećamo, Jevgenij Prigožin (62) predvodio je 23. i 24. lipnja pobunu protiv najviših ruskih vojnih zapovjednika za koju je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je mogla uvući zemlju u građanski rat.

Pobuna je navodno završila pregovorima i dogovorom s Kremljom po kojem je Jevgenij Prigožin pristao otići u Bjelorusiju.

No, nakon toga viđen je kako se slobodno kreće po Rusiji.

U posljednjem obraćanju, negdje iz pustinje, rekao je u ponedjeljak: “Temperatura je +50, sve kako želimo. Wagner čini Rusiju još većom na svim kontinentima, a Afriku – slobodnijom. Pravda i sreća za afrički narod, mi smo noćna mora za ISIS i Al- Kaidu i druge bandite”, rekao je Prigožin na snimci.

Zatim je dodao da Wagner regrutira ljude i da će grupa “ispuniti postavljene zadatke”.

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.

“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4

