(VIDEO) PORASTAO BROJ ŽRTAVA NAKON STRAVIČNOG TORNADA: Razmjeri razaranja su katastrofalni

Nakon naporne potrage za preživjelima vlasti u američkoj saveznoj državi Kentucky odahnule su kada su u ponedjeljak pronašli žive 94 od 110 radnika tvornice svijeća koja je uništena u razornom tornadu koji je odnio 78 života.

Tri dana nakon potrage za preživjelima guverner Kentuckyja Andy Beshear rekao je da su najmanje 64 stanovnika izgubila život samo u toj saveznoj državi, a strahuje se da će broj žrtava biti još veći.

Proteklog vikenda ocijenio je da bi u njegovoj državi moglo biti i više od “stotinu” poginulih.

Žrtve su u dobi od 5 mjeseci do 86 godina rekao je i upozorio da će možda trebati “tjedni” da bi se utvrdio konačan broj mrtvih i procijenila materijalna šteta.

Video of the what I believe to be the tornado that traveled ~200 miles. Video from my dad’s front porch between Bremen and Sacramento, Kentucky. Terrifying. pic.twitter.com/CQ7aOHk2Gs

— 🅼🅼🅼🅺 (@mitchell_knight) December 11, 2021