(VIDEO) POLJSKI KONZERVATIVAC KOJI SE BUNIO PROTIV FRLJIĆA U ŠOKU: ‘Evo što je Biden sve poklonio talibanima!’. Brzo dobio odgovor

Zastupnik ultrakonzervativne poljske vladajuće stranke PiS (Pravo i pravda) Dominik Tarczyński na svom je Twitteru objavio je video u kojem se vidi kako talibani pokazuju gomilu vojne opreme koju su u Afganistanu za sobom ostavili vojnici Sjedinjenih Američkih Država koji se do 31. kolovoza moraju povući iz te zemlje.

“Talibani pregledavaju neke od 75 tisuća vojnih vozila koje im je poklonio Biden. Također su naslijedili 200 letjelica i pola milijuna oružja”, napisao je poljski konzervativac.

The Taliban inspecting some of the 75,000 military vehicles gifted to them by Biden in Afganistan.

They’ve also inherited 200 aircraft and over half a million weapons!

pic.twitter.com/qMZ8LZ6JUc

— Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) August 27, 2021