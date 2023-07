(VIDEO) Poljska šalje 1000 vojnika na granicu: Uočena opasnost. Golemi konvoj Wagnera već stigao?

Poljska je u subotu počela premještati više od 1000 vojnika na istok zemlje, rekao je ministar obrane, u jeku rastuće zabrinutosti u toj članici NATO-a da bi prisutnost boraca Wagnerove skupine u Bjelorusiji mogla dovesti do povećanja napetosti na njezinoj granici.

Odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da plaćenicima Jevgenija Prigožina ponudi izbor da se presele u Bjelorusiju dovela je do straha među istočnim članicama NATO-a da će njihova prisutnost izazvati veću nestabilnost u regiji.

“Preko 1000 vojnika i gotovo 200 jedinica tehnike iz 12. i 17. mehanizirane brigade počinje se kretati prema istoku zemlje”, napisao je Mariusz Blaszczak na Twitteru.

Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie na wschód kraju w ramach operacji “Bezpieczne Podlasie”. To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy naszego państwa. pic.twitter.com/VEDKUrroLK

Ovo je demonstracija naše spremnosti da odgovorimo na pokušaje destabilizacije u blizini granice naše zemlje, dodao je. Prošle nedjelje Poljska je rekla da će poslati 500 policajaca da pojačaju sigurnost na granici s Bjelorusijom.

U Poljskoj se posljednjih tjedana povećao broj migranata koji pokušavaju prijeći granicu Bjelorusije. Prema podacima granične straže, više od 200 ljudi pokušalo je ilegalno prijeći u petak, uključujući državljane Maroka, Indije i Etiopije. Poljska je optužila Bjelorusiju da umjetno stvara migrantsku krizu na granici od 2021. dovozeći avionima ljude s Bliskog istoka i Afrike i pokušavajući ih gurnuti preko granice.

Anton Gerašenko, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, objavio je video koji navodno prikazuje konvoj boraca Wagnera koji stiže u Bjelorusiju. Ove je navode trenutno nemoguće provjeriti.

Reportedly, this is a video of a Wagner PMC convoy arriving to Belarus. pic.twitter.com/g8yfZZEcrK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2023