(VIDEO) POLITIČAR SE NA VIDEOKONFERENCIJI POJAVIO U GAĆICAMA Aktivniji na sjednicama nego neki naši

Luke “Ming” Flanagan, irski je političar koji se na posljednjoj videokonferenciji zastupnika Europskog parlamenta pojavio u ni više ni manje nego u gaćicama. Očuvao je poslovni stil i odjenuo košulju dakako, a nakon što je izazvao oduševljenje kolega, on je nastavio aktivno sudjelovati u raspravi. Što neki naši političari recimo ne rade ni potpuno odjeveni.

Video sa sjednice na kojem političar sjedi na svom krevetu proširio se internetom, a osim smijeha izazvao je i par oštrih kritika. Jedna takva bila je i korisnica Twittera Anne Hesnan.

“Valjda nije previše tražiti od političara da bude dolično odjeven dok predstavlja svoju državu”, komentirala je, a Flanaganu nije trebalo dugo da joj odgovori.

“Odabrao sam pogrešan tajming za svoje jutarnje trčanje. Vratio se baš na vrijeme da se uključim na sastanak. Nabacio košulju. Sjedio u svojim hlačicama za trčanje i sudjelovao u sastanku. Moj grijeh. Moj preveliki grijeh. Namjestio sam ipad pogrešno. Postoje veći problemi od ovoga, Anne”, napisao je.

Ming rocking the shirt & shorts vibe. One of the great things about following .@lukeming is you get a feeling for the institution & his passion for getting things done (whether you support him politically, or not) pic.twitter.com/wFkzUr7bsA

— Dr Robert Bohan Artist (@RobertBohan) June 2, 2020