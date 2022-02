(VIDEO) POLICIJA ODGOVORILA SUZAVCEM: Inspirirani kanadskim prosvjedima pokušali ući u centar Pariza, uhićeno 14 osoba, stotine prijavljeno

Francuska policija suzavcem je odgovorila sudionicima “Konvoja slobode” na aveniji Champs-Elysees i drugim trgovima u Parizu gdje prosvjeduju protiv ograničenja u pandemiji, ali i socijalne politike.

Neka vozila s prosvjednicima uspjela su probiti policijske kontrolne točke u središtu Pariza i poremetiti promet oko Slavoluka pobjede.

Inspirirani kanadskim prosvjedima nazvanima “Konvoj slobode”, vozači iz brojnih gradova diljem Francuske pokušavaju prkositi policijskoj naredbi da ne ulaze u grad.

Policija se koristila suzavcem kod Slavoluka pobjede, ali i na drugim mjestima u prijestolnici kako bi rastjerala prosvjednike koji se protiv cijepljenju i obveznim covid potvrdama za pristup javnim mjestima.

Uhićeno je 14 osoba, ispisano 337 prijava do ranog poslijepodneva i zaustavljeno 500 vozila tijekom jutra koja su pokušavala ući u Pariz, objavila je policija.

U međuvremenu je između 2000 do 3000 ljudi, a među njima je bilo i prosvjednika iz pokreta “Žuti prsluci” marširalo u zasebno, u prosvjedu koji je odobren, protiv ograničenja u pandemiji covid-19, ali i protiv pada životnog standarda i rasta inflacije.

Samo dva mjeseca uoči predsjedničkih izbora i s vladom koja očajnički želi izbjeći scene nasilja i velike demonstracije kakve su održavali “žuti prsluci” 2018. godine, predsjednik Emanuel Macron je u petak rekao da razumije “umor” povezan s pandemijom covida-19. “Taj umor također dovodi do bijesa. Razumijem ga i poštujem. Ali pozivam na najveću smirenost”, rekao je za novine Ouest-France.

U odvojenoj akciji na jugu Pariza policija je privela pet osoba koje su posjedovale oružje poput čekića, noževa, praćaka i plinskih maski.

Gotovo 7200 policajaca mobilizirano je kako bi spriječili bilo kakvu blokadu glavnog grada.

Chaotic scene in Paris, France at the Freedom Convoy protest.

Tear gas, arrests, and police chaos. pic.twitter.com/WBRGe20A2g

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 12, 2022