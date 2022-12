(VIDEO) POLICIJA OBJAVILA SNIMKU UHIĆENJA! Otkrili kako su našli čovjeka koji je pregazio policajca: ‘Ne mislimo da je strahovao od odmazde’

Autor: Dnevno.hr

Splitska policija u četvrtak popodne uhitila je Ivana Božića (29), koji se skrivao dva dana, nakon što je u srijedu nešto iza ponoći automobilom udario 20-godišnjeg splitskog policajca. Uhitili su ga u jednoj kući u Solinu, u koju su upali specijalci i odveli Božića na ispitivanje.

Splitska policija izvijestila je kako su Božića pronašli oko 16:40 te su ga uhitili uz uporabu sredstava prisile. U četvrtak su uhitili i još troje ljudi koje su zatekli s njime.

Privedene su još četiri osobe, koje se dovode u vezu s kaznenim djelima pomaganja, a jedna za remećenje reda i mira. Tijekom dana će se dovršiti istraživanje i razjasniti uloga svih ostalih, kažu iz splitske policije.





Opisali su kako su došli do počinitelja.

“Nakon što je policijski službenik dobio teške ozljede u nesreći, krenuli smo u potragu i identifikaciju počinitelja. Tijekom jutra 30. smo uspjeli identificirati vozilo, nakon što smo ga pronašli, jučer i 16:40 u kući u Solinu smo zatekli 29-godišnjaka kojeg dovodimo u vezu s djelom, on je tu za kazneno djelo dovođenje života policijskog službenika u opasnost, odnosno za pokušaj ubojstva.

Dinamika događanja je pokazala da se radilo o organiziranom postupanju, od toga da nemate ništa osim činjenice da je teško ozlijeđen policajac, pa pregledom snimki nađete vozilo, tko je bio u kontaktu s njim, širite krug ljudi i zatvarate ga. Dobivali smo indicije s terena, od građana i operativnim radom policijskih službenika, pregledali smo 30 objekata. Ne mogu potvrditi da smo imali dojavu građana baš za tu kuću, da smo imali konkretnu informaciju ne bismo pregledali 30 kuća. Tijekom jutra smo imali i blokade ceste, postupanja u Splitu na nekoliko mjesta”, rekao je načelnik Slobodan Marendić.

Komentirali su i navode da je Ivan Božić pobjegao te se skrivao zbog straga od odmazde policije.

“Ne mislimo da je bio u strahu, to je teza koju je netko postavio, možda ste vidjeli kako smo postupali, nas je vodila želja da vratimo mir i sigurnost Imali smo pasivni otpor na mjestu uhićenja, radilo se o teškom kaznenom djelu u kojem je policajac bio životno ugrožen. Išli smo s elementima opreza, to pomaže počinitelju jer kada vidi dobro opremljenog policijskog službenika, ima manju želju za otpor. Sva sredstva prisile odnosila su se na pasivni otpor. Nešto droge je pronađeno na tom prostoru, no ne samo ovdje već i u pretrazi proteklih dana. Kod osumnjičenika drogu ili oružje nismo pronašli”, kažu danas iz policije.

Policija je u međuvremenu objavila snimku uhićenja.